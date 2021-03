"Kicker": Wielkie powroty do reprezentacji Niemiec. Loew zmienił zdanie

We wtorek Joachim Loew ogłosił, że po Euro 2020 odejdzie z reprezentacji Niemiec. 61-latek, który w latach 2004-2006 pełnił rolę asystenta Juergena Klinsmanna, a później został pierwszym selekcjonerem, doprowadził Niemców do mistrzostwa świata w 2014 roku. Zbliżające się mistrzostwa Europy będą jego ostatnią, dużą imprezą z narodową reprezentacją.

- Do najbliższych mistrzostw Europy podejdę z wielkim podekscytowaniem. Moje ambicje się nie zmieniły. Zrobię wszystko, by nasi kibice mieli powody do radości - mówił Loew, ogłaszając swoją decyzję.

Wielki powrót do reprezentacji Niemiec?

"Kicker" poinformował, że Loew nie tylko zdecydował się zrezygnować z pracy z reprezentacją, ale zmienił też zdanie co do jej najbliższej przyszłości. Selekcjoner Niemców zdecydował się na odmłodzenie drużyny po kompletnie nieudanych mistrzostwach świata w Rosji, gdzie obrońcy tytułu odpadli już w fazie grupowej, nie radząc sobie z Koreą Południową, Meksykiem oraz Szwecją.

Na decyzji Loewa ucierpieli m.in. Thomas Mueller oraz Mats Hummels. Obaj piłkarze ostatni raz w kadrze zagrali jesienią 2018 roku w Lidze Narodów, kiedy Niemcy zdobyli tylko dwa punkty z czterech meczach z Francją oraz Holandią.

Teraz sytuacja ma ulec zmianie, a będący w doskonałej formie zawodnicy Bayernu Monachium i Borussii Dortmund mają otrzymać powołania jeszcze przed mistrzostwami Europy. "Kicker" nie wykluczył, że Mueller i Hummels znajdą się wśród powołanych na najbliższe spotkania eliminacji mistrzostw świata, w których Niemcy zagrają z Islandią, Rumunią i Macedonią Północną.

Mueller rozegrał w kadrze 100 meczów, w których strzelił 38 goli. Hummels ma na koncie 70 występów i pięć bramek w reprezentacji Niemiec.