Jose Kante ma nowy klub. Były piłkarz Legii Warszawa będzie grał z reprezentantem Polski

23 lutego tego roku Legia Warszawa oficjalnie poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z Jose Kante. Był on piłkarzem klubu ze stolicy Polski w latach 2018-2021, z czego drugą część sezonu 2018/2019 spędził na wypożyczeniu w trzecioligowym Gimnastic de Tarragona. Kante w barwach Legii zagrał w 59 meczach i zdobył w nich 19 bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński asystuje przy golu Osimhena [ELEVEN SPORTS]

Jose Kante znalazł nowego pracodawcę. Zagra w nowym klubie z Jackiem Góralskim

Kajrat Ałmaty poinformował w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o podpisaniu kontraktu z Jose Kante. Będzie on występował w zespole mistrza Kazachstanu do 31 grudnia 2022 roku. Kante jest czwartym transferem Kajratu przed rozpoczęciem sezonu 2021. Wcześniej do drużyny z Ałmat dołączył Streli Mamba z Paderborn, Alibek Kasym z Kyzyłżara Petropawła i Jerkebułan Siejdachmiet z Żetysu Tałdykorgan.

W nowym zespole Kante będzie występował z reprezentantem Polski, Jackiem Góralskim. Pomocnik przeszedł 18 lutego tego roku operację zerwanego więzadła w kolanie i teraz czeka go kilka miesięcy rehabilitacji. W Kajracie występuje od stycznia 2020 roku po transferze z Łudogorca Razgrad.

Jose Kante w tym sezonie zagrał w siedmiu meczach w barwach Legii Warszawa, w których zdobył jedną bramkę. Były piłkarz Malagi łącznie występował na boiskach przez 365 minut.