Zaskakująca oferta dla Diego Costy. Klub już przygotował dwuletni kontrakt

Od grudnia Diego Costa jest wolnym zawodnikiem po tym, jak zdecydował się na rozwiązanie kontraktu z Atletico Madryt. W ostatnich tygodniach interesowały się nim Sao Paulo, Palmeiras, Al-Nassr, Arsenal czy Wolverhampton. Wiele wskazuje jednak na to, że Costa zagra w Portugalii, a dokładnie w Benfice.

Benfica kusi Diego Costę. Hiszpan otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu

Costa w ostatnich tygodniach negocjował z klubami z Ameryki Południowej, natomiast zdecydował, że chce grać jeszcze na najwyższym poziomie w Europie. Jak podaje portal "Goal", Benfica skontaktowała się z napastnikiem i zaproponowała dwuletni kontrakt. Costa mógłby liczyć na premię za podpis w wysokości 3 mln euro. Taką samą kwotę miałby zarabiać za sezon gry na Estadio da Luz.

Diego Costa w Portugalii zaczynał europejską karierę. W 2006 r. przeszedł z brazylijskiej Barcelony EC do Sportingu Braga. W pierwszej części sezonu był wypożyczony do drugoligowego FC Penafiel. W styczniu 2007 r. Sporting Braga sprzedał go do Atletico Madryt za 1,5 mln euro.

W tym sezonie Costa zagrał tylko w siedmiu ligowych meczach Atletico, łącznie uzbierał 204 minuty gry. W tym czasie strzelił dwa gole. Benfica zajmuje czwarte miejsce w lidze portugalskiej z 45 punktami. Prowadzi Sporting Lizbona, który ma 13 punktów przewagi nad lokalnym rywalem.