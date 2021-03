Oficjalnie: Marek Hamsik znalazł nowy klub. Sensacyjny transfer legendy Napoli

Marek Hamsik jest byłym kapitanem i legendą włoskiego Napoli. Dla klubu z Kampanii grał w latach 2007-2019. Przez ten czas zagrał w 520 meczach, w których zdobył 121 bramek i zaliczył 100 asyst. Zdobył również dwa Puchary Włoch i Superpuchar Włoch. Ostatnio grał w chińskim Dalian Yifang, do którego przeszedł w lutym 2019 roku za 27 milionów euro. Udało mu się rozegrać tam 45 spotkań oraz zaliczyć pięć bramek i cztery asysty. Jest także kapitanem reprezentacji Słowacji, z którą Polacy zmierzą się w grupie na Euro 2020. Dla drużyny narodowej zagrał w 124 meczach, w których zdobył 26 bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawi Piotr Zieliński! Polak wyrównał swój rekord! [ELEVEN SPORTS]

Cavani odejdzie z Manchesteru United. Zaczął rozmowy z nowym klubem

Zaskakujący kierunek transferu Marka Hamsika. Słowak został nowym zawodnikiem IFK Goeteborg.

Marek Hamsik po raz kolejny w swojej karierze obrał dość zaskakujący kierunek. Słowak zdecydował się podpisać półroczną umowę z IFK Goeteborg, aby lepiej przygotować się do Euro 2020. W niedzielę setki kibiców witało Hamsika na lotnisku w Goeteborgu, a w poniedziałek zawodnik przeszedł testy medyczne i zaraz po nich podpisał nową umowę.

- Cieszę się, że tutaj jestem. Pozytywnie zaskoczyłem się wspaniałymi możliwościami szkoleniowymi, jakie tutaj zastałem. Nie mogę doczekać się pierwszego spotkania z kolegami z zespołu i rozpoczęcia treningów z nimi. Jak wszyscy wiedzą, podpisałem krótkoterminowy kontrakt. Nie zmienia to jednak faktu, że zrobię co w mojej mocy, by pomóc odnieść sukces drużynie. Od teraz będę dawał z siebie maksimum dla tego klubu - powiedział 33-letni pomocnik cytowany przez klubową stronę.

- Pozostawaliśmy w bardzo dobrych stosunkach od czasu pierwszego kontaktu i osiągnęliśmy porozumienie co do naszego myślenia o futbolu. Marek jest tutaj, aby grać i jest bardzo zmotywowany. W dużej mierze reprezentuje to, czym chce być IFK Goeteborg. Jego cechy piłkarskie wraz z charyzmą, profesjonalizmem i pasją czynią go wyjątkowym - powiedział dyrektor sportowy IFK Pontus Farnerud.

Prezydent Barcelony już szykuje hitowy transfer. Spotkał się ze słynnym agentem

IFK Goeteborg zajęło w sezonie 2020 dopiero 12. miejsce w tabeli szwedzkiej Allsvenskan. Na rozpoczęcie nowego sezonu drużyna Marka Hamsika zagra 10 kwietnia na wyjeździe z Orebro.