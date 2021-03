Wisła Kraków ma tajną broń i znów imponuje! Hyballa od razu zadzwonił

Paweł Karpiarz: Jak Pan się czuje po kilku miesiącach w Polsce?

Robin Adriaenssen, trener przygotowania fizycznego w Wiśle Kraków: Czuję się dobrze w Polsce i Krakowie. Wisła jest znanym klubem w Belgii. To wielki klub z wielką historią. Kraków to świetne miejsce do życia.

Jak to się stało, że trafił Pan do Wisły?

Pracowałem z trenerem Peterem Hyballą w zeszłym roku w NAC Breda. Pracowałem tam, kiedy do klubu na przełomie stycznia i lutego przyszedł Peter. Kiedy dostał ofertę z Wisły zadzwonił do mnie i chciał, żebym przeszedł do klubu razem z nim. W Bredzie dobrze nam się współpracowało, więc dla mnie to była łatwa decyzja.

Znaleźliście z trenerem wspólny język, mimo że nie spędziliście razem zbyt dużo czasu w Bredzie. Na Pańskim kanale na YouTube można znaleźć wywiad z trenerem Hyballą przeprowadzony w samochodzie.

Peter to kreatywny trener. Dlatego mamy dobry kontakt. Miło było zrobić z nim ten wywiad. Byliśmy wtedy w Niemczech. To był przyjemny dzień.

Możemy spodziewać się kolejnych wywiadów w Polsce?

Teraz jest to trudne przez koronawirusa. Musimy zaakceptować zasady, które panują. Kiedy wszystko się otworzy, wtedy jest szansa znowu zacząć to robić. Myślę nad tym, ale przede wszystkim koncentruję się na swojej pracy w Wiśle. Kanał na YouTubie to dla mnie przyjemny projekt poboczny. Lubię to robić.

Jest Pan aktywny na Twitterze, co bardzo cieszy fanów. Czyta Pan wiadomości od kibiców Wisły?

Nie wszystkie, ale niektóre z nich do mnie dochodzą. Chciałbym podziękować fanom za wsparcie i wiarę w klub, piłkarzy i cały sztab szkoleniowy.

Wisła rozegrała już kilka meczów w 2021 roku. Ma Pan swoje przemyślenia na temat polskiej ligi? Każdy kto tu przychodzi, nawet Peter Hyballa, mówi, że jest to liga bardzo fizyczna.

Tak, to jest bardzo fizyczna liga. Lubię analizować mecze właśnie pod tym kątem. Staram się je porównywać z tym, co widziałem w Bredzie i podczas mojej pracy w Belgii. Sprawdzam parametry i z tego wychodzi właśnie, że Ekstraklasa to liga bardzo fizyczna. W tym miejscu muszę pochwalić naszych piłkarzy, bo osiągają bardzo dobre wyniki w porównaniu do zespołów, w których pracowałem wcześniej.

Przygotowanie fizyczne jest tylko podstawą, czy najważniejszym czynnikiem w walce o dobry wynik w polskiej lidze?

Przygotowanie fizyczne to tylko jeden z parametrów, który jest oczywiście bardzo ważny. Ale futbol jest świetny dlatego, że jest mnóstwo czynników, które musisz wziąć pod uwagę. Taktyka, przygotowanie mentalne, fizyka. To wszystko potem wychodzi na boisku. Przygotowanie fizyczne jest tylko jednym z nich. To bardzo ważna część, ale nie jedyna.

Wisła zbiera dobre opinie, a parametry biegowe robią wrażenie. Ostatnio macie jednak problem z kontuzjami – Georgij Żukow, Dawid Szot, Kuba Błaszczykowski. Czy to nie wynika ze zbyt dużych obciążeń i czy może Pan powiedzieć, co im dolega i kiedy możemy spodziewać się ich powrotu?

Nie będę wchodził w szczegóły tych kontuzji, ale ciało zawsze musi się przystosować. Zwłaszcza w sezonie, kiedy jest pandemia. Myślę, że w wielu innych rozgrywkach, na przykład w Bundeslidze, jest podobnie. W klubach jest więcej kontuzji. Urazy w futbolu są normalne. Trudno osiągnąć taki stan, że tych kontuzji w ogóle nie ma. Dwa albo trzy tygodnie temu mieliśmy ze trzy kontuzje. Teraz mamy trochę więcej, w najbliższym czasie może będzie trochę mniej. Analizujemy każdy trening i zawsze jesteśmy blisko graczy. Regularnie ich sprawdzamy. Staramy się przygotować ich do meczów najlepiej, jak to możliwe. Natomiast co do kontuzji – to się po prostu zdarza.

Kibice martwią się zwłaszcza o Kubę. Gra bardzo mało, często łapie urazy. Czy macie pomysł, jak doprowadzić go do pełnej sprawności, żeby nie łapał urazów tak często?

Rozmawiamy z Kubą, mamy na niego plan. Kuba to profesjonalista i bardzo doświadczony piłkarz. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie, żeby dostosować do niego program treningowy, aby był gotowy do gry w meczach.

Czy zgadza się Pan z taką opinią, którą często powtarzamy w Polsce, że niektórzy piłkarze są po prostu podatni na kontuzję? Czy może jest jednak tak, że nie pracują odpowiednio i źle się prowadzą.

Mogę wypowiadać się tylko za piłkarzy Wisły. Absolutnie nie można powiedzieć, że którykolwiek z naszych zawodników nie jest profesjonalistą albo nie poświęca się w stu procentach. Każdy w tym zespole chce pracować. Także piłkarze kontuzjowani trenują czasami więcej niż ci, którzy są gotowi do gry. Muszę pochwalić chłopaków, bo pracują bardzo dobrze, każdy z nich.

Zbliża się przerwa na reprezentację i będziecie mieli dwa tygodnie na treningi. Rafał Boguski powiedział w rozmowie z TVP Sport, że piłkarze mają już mieszane uczucia. Zaplanowaliście coś specjalnego?

Myślę, że przerwa na reprezentację to świetny moment na to, żeby dać piłkarzom odpocząć. Zrobiliśmy duży krok do przodu, jeśli chodzi o aspekty fizyczne. Ale musimy też zwracać uwagę na regenerację. To będzie dobry moment na to. Ale decyzja należy do trenera. Wtedy okaże się, jak zaplanujemy te tygodnie. Na razie skupiamy się na najbliższych meczach. Przerwa na kadrę jest za kilka tygodni, więc nie myślimy o tym za dużo.

W wywiadzie Rafał Boguski został zapytany o to, kiedy Wiśle zabraknie sił, żeby tak biegać. Rafał odpowiedział, że by na to nie liczył. Co Pan o tym sądzi?

Nie możemy oczekiwać, że będziemy biegać w każdym meczu tyle, ile w spotkaniu z Pogonią Szczecin. To ile się biega, determinuje przebieg meczu i taktyka. Nie można na to patrzeć tylko z punktu widzenia przygotowania fizycznego. Mieliśmy cztery tygodnie w styczniu na przygotowanie się i wykonaliśmy bardzo dobrą robotę. Moim zdaniem chłopaki mają siłę, aby tak biegać do końca sezonu.

W innym wywiadzie powiedział Pan, że Wisła może biegać jeszcze więcej. To oznacza, że jesteście dopiero na początku drogi, aby, jak określił trener Hyballa, fizycznie być najlepszymi w lidze?

To zdanie było wyciągnięte na nagłówek, ale muszę powiedzieć, że teraz skupiamy się na poprawieniu indywidualnych parametrów u piłkarzy. Mamy bazę, która została wypracowana na obozie w styczniu. A teraz skupiamy się na detalach u każdego piłkarza. Jeden potrzebuje szybkości, inny więcej siły. Tym się zajmujemy aktualnie. Zdarzą się może mecze, że przebiegniemy więcej niż w meczu z Pogonią, ale będą też takie, że będziemy biegać mniej, bo jak powiedziałem wcześniej, to zależy od kilku czynników.