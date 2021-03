Marciniak broni sędziego. "Piłkarze wyolbrzymiają. Nie możemy im ufać"

Temat sędziowania w Ekstraklasie wzbudza duże kontrowersje. Prezes Kolegium Sędziowskiego PZPN Zbigniew Przesmycki nie jest za karaniem arbitrów za ich błędy. Interpretacja przepisów o ręce jest dla kibiców czarną magią. Po meczu z Górnikiem (2:1) prezes Legii napisał pismo z apelem, by Bartosz Frankowski więcej nie prowadził spotkań stołecznej drużyny. Trener Rakowa, Marek Papszun, prosił z kolei, by Jarosław Przybył i Piotr Lasyk nie byli arbitrami starć z udziałem jego ekipy, bo "notorycznie ją krzywdzą".

Boniek: "Kluby i trenerzy chcą wybierać sędziów? Może po 18 sierpnia"

Prezes PZPN Zbigniew Boniek grzmiał na Twitterze: "Kluby i trenerzy chcą wybierać sędziów? Może po 18 sierpnia, na razie niech nauczą swoich piłkarzy strzelać z 2 metrów do pustej bramki, albo niech się zastanowią, dlaczego do tej ligi nie sprowadzili jednego piłkarza zagranicznego, na którego byłby jakiś popyt". Natomiast w "Sekcji Piłkarskiej" do tematu odniósł się Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak odniósł się do krytyki sędziów w Polsce

– Wybieranie sędziów przez kluby to bardzo niebezpieczny trend – uważa Marciniak. – Nie może być tak, że kluby wybierają sobie sędziów, bo niedługo będzie tak, że ta lista będzie się kurczyła i kurczyła. Ja niedawno po raz 300. poprowadziłem mecz w Ekstraklasie. Przez tyle lat trudną rzeczą byłoby uniknięcie wpadki. Zdaję sobie sprawę, że sporo sytuacji było do poprawy. Ale tak naprawdę mogłoby się okazać, że klub mógłby mieć problemy z każdym – powiedział arbiter.

Szymon Marciniak: "Nie możemy ufać piłkarzom. Wychodzilibyśmy na tym bardzo źle"

– Frankowski to bardzo dobry sędzia – przekonywał gość "Sekcji Piłkarskiej". – Bartek jest doceniany przez UEFA, będzie jechać na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Nie jest sprawiedliwym ocenianie go przez pryzmat jednego meczu. Nie oglądałem starcia Górnik – Legia, słyszałem tylko, że kłopot dotyczy żółtych kartek. Panowie, umówmy się: my, sędziowie, stosujemy gradację. Błąd jest błędem i jestem zły, gdy pokażę niepotrzebną żółtą kartkę, ale to nie jest dla nas tragedia. Uciekło, nie dało się zauważyć, protokół VAR nie mógł pomóc. My staramy się robić robotę najlepiej, jak tylko się da. Trzeba na to spojrzeć z dwóch stron, bo piłkarze wyolbrzymiają, jak bardzo się da. To, co na pierwszy rzut oka może wyglądać na ewidentny faul, na powtórkach sprawia kompletnie inne wrażenie. Nie możemy ufać piłkarzom. Wychodzilibyśmy na tym bardzo źle – tłumaczył Marciniak.

Szymon Marciniak był gościem w "Sekcji Piłkarskiej" w Sport.pl. W programie odniósł się do krytyki, jaka spadła na niego po derbach Salonik czy wytłumaczył, dlaczego nie prowadzi meczów w europejskich pucharach.