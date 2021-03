Lewandowski ucieka rywalom! Potężna przewaga w klasyfikacji Złotego Buta

Robert Lewandowski już w poprzednim roku był bliski zdobycia Złotego Buta, jednak po zakończeniu rozgrywek Bundesligi wyprzedził go Ciro Immobile, napastnik Lazio Rzym. - Rywalizacja z takimi wielkimi piłkarzami jak Robert albo Cristiano Ronaldo przynosi mi wiele szczęścia - powiedział Immobile, cytowany przez oficjalny serwis UEFA. W tym roku Polak wciąż powiększa swój dorobek uciekając od reszty stawki.

Robert Lewandowski szaleje na boiskach Bundesligi. Hat-trick w Der Klassiker pozwolił powiększyć przewagę nad rywalami

Bayern Monachium w efektownym stylu wygrał Der Klassikera 4:2. Było to szczególne spotkanie dla Roberta Lewandowskiego, który w głównej mierze przyczynił się do wygranej z Borussią Dortmund trzykrotnie trafiając do bramki rywala. Tym samym napastnik poprawił swój dorobek w Bundeslidze, który w tej chwili wynosi 31 goli. Do rekordu Gerda Muellera reprezentantowi Polski zostało już tylko dziewięć bramek.

Zgodnie z zasadami Złotego Buta dorobek piłkarzy z pięciu najlepszych lig w Europie jest mnożony razy dwa. W związku z tym Robert Lewandowski jest aktualnym liderem z 62 pkt na koncie. Drugi w klasyfikacji jest Kasper Junker (FK Bodo/Glimt) z 40,5 pkt, a podium zamyka Cristiano Ronaldo, który strzelił w Serie A 20 goli (40 pkt). Jak prezentuje się TOP 10 klasyfikacji Złotego Buta 2020/21?

