Agent pokazał czat. Lewandowski mijał się z prawdą? "Nie wierzę, że powiedział prokuratorom takie bzdury"

Lewandowski, ubrany w elegancką białą koszulę i czarną marynarkę, pochylił się nad dokumentami i zaczął je przeglądać. Umowa miała trzydzieści parę stron. Na jego twarzy po chwili skupienia pojawiło się jednak zdziwienie, niezrozumienie, a może łagodna forma złości.

- Tu coś jest nie tak. W tej umowie jest milion euro rocznie mniej - mieli usłyszeć zgromadzeni na sali Mike Barthel i Cezary Kucharski, prawnik polskiej strony Tom Eilers, oraz m.in. Uli Hoeness i kilka osób reprezentujących Bayern. W trakcie podpisywania jednej z ważniejszych umów, które w swej karierze miał parafować najlepszy polski piłkarz, doszło do krótkiej przerwy.

Lekko zdziwieni sytuacją działacze Bayernu zaznaczyli, że chcą podpisać dokumenty tak, jak są przygotowane. Zostawili polską stronę na osobności. Ponoć piłkarz miał dzwonić do swych bliskich, a potem zaczęła się wymiana uwag z agentami. Wtorkowe przedpołudnie nie zapowiadało się miło, a po latach okazało się, że przyczyniło się do wojny między stronami. Jej pokłosiem są dwie sprawy w sądzie. Pozew Kucharskiego przeciw RL Management z września 2020 roku i zawiadomienie Lewandowskiego o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego agenta (szantaż) z października, po którym prokuratura postawiła Kucharskiemu zarzuty.

Milion euro za mało. "Nie tak się umawialiśmy"

Przeglądający dokumenty Lewandowski i dźwięczący w uszach brakujący milion euro to właściwie jedyny wycinek zdarzeń z 13 grudnia 2016 roku, który w relacjach dwóch stron od początku wyglądał mniej więcej podobnie. Niemal wszystko, co od tamtego momentu dotyczy Lewandowskiego i Kucharskiego, ma już alternatywne rzeczywistości. Ale wróćmy do kontraktu.

Gdy Hoeness ze swymi ludźmi w ciszy i konsternacji wychodzili z gabinetu, wersji wydarzeń pojawiło się kilka. Wszyscy przyznają, że pojawiła się sprawa brakującego miliona euro. Rozbieżności dotyczą jednak tego, dlaczego piłkarz je miał i co w związku z tym ustalono.

Wersje dotyczące tej umowy są dwie. Pierwsza mówi, że kwota zapisana w tych dokumentach, a przeznaczona dla Lewandowskiego, była o milion euro za niska (w skali roku), a napastnik swoje argumenty na to miał choćby na karteczkach, na których lubił wszystko zapisywać. Druga, że w kontrakcie cyfry były takie, jakie być powinny. Że było tam dokładnie to, co przez kilka miesięcy ustalano w draftach, mailach, SMS-ach. Lewandowski wrócił zresztą do tej sprawy w swoich zeznaniach w prokuraturze, w których informował, że potem Kucharski go szantażował.

Opowiedział tę historię i nakreślił, że jego byli partnerzy biznesowi Kucharski i Maik Barthel byli ludźmi, którzy próbowali go oszukiwać.

"Moje wynagrodzenie brutto za pierwszy rok kontraktu było o milion euro niższe niż kwota, o której poinformował mnie Maik Barthel"- przytacza zeznania gwiazdy Bayernu "Spiegel". Jednocześnie Lewandowski dodaje w nich: "Prowizja menadżerów, czyli Kucharskiego i Barthela, była o milion euro wyższa" niż kwota, którą "powiedzieli wcześniej". Zawodnik był nawet gotów nie podpisywać umowy.

Tak czy inaczej, za pięć trzynasta w gabinetach Bayernu zamiast finalizacji kontraktu zaczęło się nerwowe przeciąganie liny. Można sobie to wyobrazić jako kilka rzuconych haseł: "nie tak się umawialiśmy" vs. "przecież wszystko miałeś na telefonie i w mailach".

W którymś momencie słownych przepychanek prawdopodobnie to Barthel zaproponował, że jeśli okaże się, że cyfry na kontrakcie odbiegają od wcześniejszych ustaleń, menadżerowie oddadzą Lewandowskiemu milion ze swojej prowizji (Spiegel wskazuje, że zaproponował to sam Kucharski).

Ta różnie wybrzmiewająca we wspomnieniach propozycja spontanicznej ugody popchnęła sprawę podpisania umowy z Bayernem i kontrakt sfinalizowano. Nie rozwiązało to jednak ogólnego problemu. Piłkarz wracał z prośbą o oddanie pieniędzy, bo uznał to za zobowiązanie agentów. Postawił nawet termin do końca lutego 2017 roku. Ci dopytywali go, co było nie tak. Gdzie kontrakt się nie zgadzał? Z jakiego tytułu mają płacić i czy piłkarz chce im wystawić jakąś fakturę?

Pieniądze właściciela nie zmieniły, faktury nie było, współpracy najsłynniejszej pary piłkarz-agent kilka dni później też nie.

"Nie mogę uwierzyć, że Lewandowski powiedział prokuratorom takie bzdury"

Do historii z 2016 roku odniósł się teraz Barthel. Również dlatego, że Lewandowski powiedział prokuratorowi, że obawia się tego, że jego drugi były doradca również może być zamieszany w rzekomy szantaż. Na potwierdzenie swych słów Lewandowski przypomniał, że Kucharski wspomniał o Barthelu podczas wspólnych rozmów (które piłkarz nagrywał).

Barthel, do którego dotarli dziennikarze "Spiegela", zarzut udziału w rzekomym szantażu odrzuca, twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy miał niewielki kontakt z Kucharskim.

Co do wydarzeń z podpisania umowy - przyznaje, że padła propozycja oddania Lewandowskiemu miliona euro, jeśli ten wykaże, że agenci w projektach obiecali mu wyższą wypłatę.

"Wiedzieliśmy, że nie zrobiliśmy nic złego" - mówi Barthel, który zdecydował się spotkać z dziennikarzami niemieckiego tygodnika. "Naprawdę nie mogę uwierzyć, że Lewandowski powiedział prokuratorom takie bzdury" - dodawał Barthel. "Nie poznaję tego chłopaka" - komentował dalsze sugestie o oszustwie, którego miał się dopuścić, pozbawiające Lewandowskiego miliona wpływów. Barthel, by potwierdzić, że Lewandowski wówczas nie miał racji i że w prokuratorze też mijał się z prawdą, pokazał dziennikarzom "Spiegela" swój telefon z zapisem czatu z Lewandowskim z 23 października 2016 r. Niemal półtora miesiąca przez przedłużeniem umowy.

"Barthel w jedenastu wiadomościach przesłał gwieździe piłki nożnej ofertę kontraktu z Bayernem Monachium, a Lewandowski wieczorem potwierdził zapisane tam liczby" - czytamy w tygodniku.

"Spiegel" porównał potem treści tych wiadomości z umową przedłużenia kontraktu zawartą z Lewandowskim przez Bayern 13 grudnia 2016 roku. Jak piszą dziennikarze, "Kwoty nie różniły się w żadnym miejscu". Kontrakt opiewał na 15 mln euro za sezon dla Polaka, a kwota ta miała nawet wzrosnąć do 22 mln euro z tytułu premii i dobrych wyników. Kontrakt zawierał też jednorazowe wynagrodzenie w wysokości pięciu milionów euro dla piłkarza za złożenie na umowie podpisu.

Lewandowski nie odpowiedział na pytania gazety. Kiedy o sprawę zapytaliśmy rzeczniczkę prasową piłkarza Monikę Bondarowicz, ta przysłała oświadczenie. W kwestii omawianego powyżej artykułu czytamy:

"'Der Spiegel' pisze, że dziennikarze sprawdzili kwoty w podpisanej przez Roberta Lewandowskiego umowie. Kontrakt jest dokumentem całkowicie poufnym i nigdy nie powinien trafić do osób trzecich, w tym dziennikarzy. Ujawnianie tego typu umów jest złamaniem fundamentalnych standardów obowiązujących nie tylko w relacjach agent-piłkarz, ale także wszystkich relacji o charakterze biznesowym. W świetle tych faktów istnieją poważne powody, aby mieć uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i intencji Pana Rafaela Buschmanna (jednego z czterech autorów tekstu - przyp. red). Poinformowaliśmy o tym redaktora naczelnego tygodnika 'Der Spiegel', do którego przesłaliśmy pismo tłumaczące, że do zakończenia toczącego się postępowania sądowego nie będziemy komentować spraw związanych z relacjami biznesowymi pomiędzy Robertem Lewandowskim i Cezarym Kucharskim".

Pełny tekst oświadczenia strony Roberta Lewandowskiego znajduje się po tym artykule.