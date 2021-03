Media: West Ham obserwuje polskiego bramkarza. Może zastąpić Fabiańskiego

Kontrakt Łukasza Fabiańskiego z West Hamem kończy się pod koniec czerwca tego roku. Polak rozgrywa świetny sezon w Premier League, ale nadal nie ma żadnych konkretnych informacji na temat ewentualnego przedłużenia obowiązującej umowy. - Myślę, że jest blisko. Ja sobie spokojnie gram i koncentruję się na piłce, a wtedy reszta rzeczy szybko przyjdzie - mówił w styczniu Fabiański pytany o kontrakt w wywiadzie dla newonce.sport. Okazuje się jednak, że West Ham nie traci czasu i poważnie rozgląda się na rynku transferowym za bramkarzem.

Łukasz Skorupski zastępcą Fabiańskiego? Tak twierdzą włoskie media

Według włoskich mediów władze West Hamu są bardzo zadowoleni ze swojego podstawowego bramkarza Łukasza Fabiańskiego, ale rozglądają się za jakąś alternatywą. Polak w tym sezonie rozegrał 26 spotkań, w których zachował dziewięć czystych kont. Jak już jednak wspominaliśmy niedługo kończy mu się kontrakt i nie wiadomo czy zostanie on przedłużony. Nawet jeżeli Fabiański zostanie w drużynie to Anglicy chcą znaleźć kogoś na przyszłość. Szczególnie że średnia wieku wśród bramkarzy w zespole jest dość wysoka. W kadrze oprócz reprezentanta Polski jest jeszcze dwóch golkiperów - 33-letni Darren Randolph i 35-letni David Martin.

Jak informuje portal "Tutto Bologna Web" jednym z głównych kandydatów na nowego bramkarza West Hamu miałby być Łukasz Skorupski. Golkiper Bolonii również rozgrywa dobry sezon. Szczególnie na wiosnę jest w świetnej dyspozycji. W 2021 roku obronił już dwa karne i to strzelane nie przez byle kogo, bo przez Zlatana Ibrahimovicia i Ciro Immobile. Ogólnie były zawodnik Górnika Zabrze rozegrał w tym sezonie 18 spotkań, w których czterokrotnie zachowywał czyste konto. Ruch ten wydaje się całkiem racjonalny z perspektywy West Hamu. W cenie kilkunastu milionów euro można zakontraktować solidnego bramkarza, a dla klubu z Premier League nie będzie to zbyt duży wydatek.

Łukasz Skorupski gra dla Bolonii od 2018 roku. Wcześniej we Włoszech występował w Empoli i Romie. Przed wyjazdem z Polski grał w barwach Górnika Zabrze. Regularnie powoływany jest do reprezentacji Polski, w której do tej pory rozegrał cztery spotkania.