Historyczny wyczyn pogromcy Bayernu. Koniec pięknego snu czwartoligowca

W środę zmierzyli się ze sobą nieoczywiści ćwierćfinaliści Pucharu Niemiec. Drugoligowy Holstein Kiel zmierzył się z zespołem z ligi regionalnej, czyli czwartego poziomu rozgrywkowego – RW Essen. Czwartoligowiec po drodze wyeliminował z turnieju zespoły z Bundesligi – Ariminię Bielefeld i Bayer Leverkusen. Jednak ich rywale też mieli się czym pochwalić. W 1/16 finału zdołali wyrzucić za burtę Bayern Monachium.

W meczu rewelacji tej edycji Pucharu Niemiec lepszy okazał się zespół z 2. Bundesligi. Holstein Kiel wygrało 3:0 i awansowało do półfinału rozgrywek. – To był bardzo ciężki mecz – powiedział po spotkaniu Fin Bartels, pomocnik Kiel. Wynik bowiem nie odzwierciedla tego, co działo się na murawie. Essen postawiło rywalom bardzo trudne warunki. – Nie zagraliśmy najlepszego meczu – potwierdza Janni Serra, napastnik Kiel i zdobywca dwóch goli w meczu.

Niemiecki "Kicker" zwraca uwagę, że Holstein osiągnęło historyczny rezultat, jednak pomógł w tym sędzia, który w 26. minucie niesłusznie podyktował dla gości rzut karny, który został zamieniony na bramkę. Zaledwie dwie minuty później drugoligowiec podwyższył prowadzenie. – Zdobyliśmy bramki we właściwych fazach meczu – ocenił pomocnik Kiel, Alexander Mühling.

Kiel jest jeden mecz od finału w Berlinie. Do półfinału awansowały już także RB Lipsk i Borussia Dortmund. Piłkarze Holstein już teraz dokonali czegoś historycznego. Nigdy wcześniej nie zaszli tak daleko w Pucharze Niemiec. – Osiągnęliśmy coś historycznego – mówi obrońca, Simon Lorenz. – Daliśmy radę tam, gdzie inni zawiedli – wtóruje mu trener drużyny, Ole Werner. Jedyne czego piłkarze Holstein mogą żałować to tego, że na trybunach nadal nie ma kibiców, z którymi nie mogą świętować sukcesu. – To strasznie irytujące – mówi cytowany przez "Kickera" Janni Serra – Po meczu zawsze jest cicho, nawet nie wiesz, że dotarłeś do półfinału. Dotrze to do nas przy okazji losowania – powiedział. Losowanie odbędzie się w niedzielę.

Holstein Kiel jest wiceliderem 2. Bundesligi. Drugie miejsce daje awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Warto dodać, że w meczu z Essen zagrał m.in. były zawodnik Piasta Gliwice – Mikkel Kirkeskov.