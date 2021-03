Lewandowski ponownie przesłuchany przez prokuraturę bez obrońców Kucharskiego. Prokurator wyjaśnia dlaczego

Do przesłuchania doszło 16 lutego, dzień po meczu Bayernu Monachium z Arminą Bielefeld (3:3), w którym Lewandowski zdobył jedną z bramek. Kapitan reprezentacji Polski przyleciał tego dnia do Warszawy i stawił się w siedzibie Prokuratury Regionalnej na Krakowskim Przedmieściu. Jak się dowiedzieliśmy, było to przesłuchanie uzupełniające. Pierwsze, w którym zawodnik przez kilka godzin składał wyjaśnienia na temat problemów z byłym menadżerem, nastąpiło 8 października, dzień po złożeniu przez niego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo dzień po pierwszym spotkaniu z Lewandowskim. Po kolejnych dwóch tygodniach zdecydowano się zatrzymać Cezarego Kucharskiego i postawić mu zarzuty.

Przypomnijmy, że chodziło o kierowanie gróźb wobec piłkarza i próbę wymuszenia 20 mln euro w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Roberta i Anny Lewandowskich. W październiku przesłuchano też Annę Lewandowską i prawnika Kamila Gorzelnika, oraz bliskich i innych współpracowników zawodnika. Jednym z dowodów w sprawie są nagrania rozmów Lewandowski – Kucharski, o których więcej pisaliśmy TU.

Obrońcy Kucharskiego zaskarżyli czynności prokuratora

Sport.pl niedawno jako pierwszy informował, że w styczniu prokuratura zabezpieczyła oryginalne nośniki, czyli telefony Lewandowskiego, na których ten rejestrował rozmowy ze swym byłym agentem. Wcześniej cały czas korzystano z kopii nagrań. Prokuratura informuje teraz, że biegły potwierdził wiarygodność taśm, a materiały analizowane na początku śledztwa są identyczne z tymi zapisanymi w pamięciach przebadanych telefonów.

Wracając do przesłuchania Lewandowskiego - od pewnego czasu zabiegali obrońcy Kucharskiego, którzy złożyli też wniosek o uczestniczenie w tej czynności. Prokuratura jednak o przesłuchaniu Lewandowskiego poinformowała ich już po tym fakcie, odmawiając jednocześnie dopuszczenia do tej czynności.

Strona Kucharskiego jest zdania, że ponieważ kolejne przesłuchanie Lewandowskiego nie nastąpiło ani z urzędu, ani z inicjatywy pokrzywdzonego (bo w takich wypadkach prokuratura nie musiałaby przecież wydawać decyzji o odmowie dopuszczenia do przesłuchania obrońców podejrzanego) to nastąpiło z ich wniosku. W takiej sytuacji prokurator nie mógł im odmówić udziału w tej czynności. Jeśli prokuratura chciała przesłuchać Lewandowskiego sama z siebie, to może odmówić danej stronie udziału w takiej czynności śledztwa tylko "w uzasadnionym przypadku i ze względu na ważny interes śledztwa". Zdaniem obrony, taki interes przy przesłuchaniu uzupełniającym też nie miał tu miejsca, dlatego zostało naruszone prawo. Obrońcy Kucharskiego wnieśli zatem zażalenie, w którym zaskarżają czynności podjęte przez prowadzącego sprawę prokuratora Dawida Hieropolitańskiego. Według naszych ustaleń obrońcy ponowią swoją prośbę o przesłuchanie piłkarza w ich obecności.

"Okoliczności, które nie są objęte zarzutem ogłoszonym Cezaremu K."

Prokuratura poinformowała nas jednak, że przesłuchanie nastąpiło "z inicjatywy prokuratora".

"Został on przesłuchany na okoliczności, które nie są objęte zarzutem ogłoszonym Cezaremu K., ale mające z nim pośredni związek. Z uwagi na zakres okoliczności, których dotyczyło przesłuchanie oraz potrzebę zabezpieczenia prawidłowego toku dalszych czynności procesowych w śledztwie, przesłuchanie odbyło się bez udziału obrońców podejrzanego" - przekazał nam Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Marcin Saduś.

W prokuraturze są też wnioski o uzupełniające przesłuchanie Anny Lewandowskiej oraz innych świadków, którzy byli przesłuchani przez prokuraturę w październiku. Dodatkowo wniesiono o przesłuchanie menadżera Maika Barthela (współpracował z Kucharskim i Lewandowskim) i Rafaela Buschmanna (dziennikarz "Der Spiegel", który we wrześniu 2020 roku opublikował tekst "Akta Lewandowskiego"). Według piłkarza ta dwójka miała być powiązana ze sprawą szantażu.

Ostatnim, a zarazem pierwszym sądowym spotkaniem dwóch stron w tej sprawie, było rozpatrzenie zażalenie Cezarego Kucharskiego na środki zapobiegawcze zastosowane przy jego zatrzymaniu.

Sąd uchylił menadżerowi dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, zmniejszył poręczenie majątkowe z ponad 4 mln złotych do pół miliona złotych, ale nie oceniał, czy doszło do gróźb karalnych wobec piłkarza. Na razie nie ma wyznaczonej daty kolejnego posiedzenia.