Media: Georginio Wijnaldum dogadał się z nowym klubem. Odejdzie z Liverpoolu

Od jakiegoś czasu mówi się, że 30-letni Holender najprawdopodobniej opuści Anfield. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i niewiele wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony. W związku z tym pomocnik znalazł się na celowniku kilku dużych europejskich klubów. W mediach pojawiały się już informacje o zainteresowaniu Barcelony czy PSG.

"Uścisnęli sobie dłonie"

Włoscy dziennikarze uważają, że przyszłość Holendra jest już jasna. Dziennikarz Sandro Sabatini stwierdził na antenie Sports Mediaset, że trafi on latem do Interu Mediolan. – Z tego co wiem, Inter "uścisnął sobie dłonie" z Wijnaldumem już w zeszłym roku. Zdecydowali, że będzie to wolny transfer – powiedział.

Z kolei hiszpańskie źródła, na które powołuje się angielski Sport Witness, donoszą, że Wijnaldum chce zostać w Liverpoolu, ale "nie za wszelką cenę". Dlatego pomimo tego, że otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu, przyjmuje kolejne propozycje zanim podejmie ostateczną decyzję.

Georginio Wijnaldum jest piłkarzem Liverpoolu od 2016 roku. Z klubem zdobył mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów. W barwach "The Reds" we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 222 meczach. Strzelił 22 bramki i zaliczył 16 asyst.