Ibrahimović krytykuje LeBrona Jamesa. "To pierwszy błąd, który popełniają sławni ludzie"

Zlatan Ibrahimović wystąpi w czwartek na festiwalu muzycznym w San Remo. Na wtorkowej konferencji prasowej przed tym wydarzeniem ponownie odniósł się do sprawy, którą poruszał już wcześniej – sportowców zabierających głos w sprawach politycznych.

- Sportowcy jednoczą świat, politycy go dzielą. Naszą rolą jest jednoczyć świat przez to, co umiemy robić najlepiej. Sportowcy powinni być sportowcami, a politycy politykami – powiedział Ibrahimović.

Zlatan został zapytany również o to, czy na festiwalu mógłby pojawić się Romelu Lukaku, z którym Szwed niejednokrotnie miał spięcia na boisku – Jeżeli chce przyjść, to jest mile widziany. To, co dzieje się na boisku, zostaje na boisku – powiedział Ibrahimović.

W minionym tygodniu Szwed po raz pierwszy zabrał głos w sprawie sportowców, którzy poruszają tematy polityczne. Skrytykował przy tym gwiazdę NBA, LeBrona Jamesa – Bardzo go lubię. Jest fenomenalny w tym co robi, ale nie lubię, kiedy ludzie mający pozycję zabierają głos w sprawie polityki. Rób to, w czym jesteś dobry – powiedział w rozmowie z oficjalnym serwisem UEFA.

- Gram w piłkę, bo jestem w tym dobry, nie uprawiam polityki. Robiłbym to, gdybym był politykiem. To pierwszy błąd, który popełniają sławni ludzie. Dla mnie lepiej jest unikać pewnych tematów i robić to, w czym jesteś dobry – dodał Ibrahimović.

Kilka dni później doczekał się odpowiedzi Jamesa. Ten stwierdził, że "nigdy się nie zamknie", ponadto wytknął Ibrahimoviciowi hipokryzję.

- Nigdy się nie zamknę na temat rzeczy, które są złe. Mówię o moim narodzie, mówię o równości, sprawiedliwości społecznej, rasizmie, tłumieniu wyborców, o rzeczach, które dzieją się w naszej społeczności, bo jestem jej częścią. Wiem, co się dzieje, bo mam grupę ponad 300 dzieci w mojej szkole. One potrzebują głosu. Jestem nim i używam mojej platformy do pokazywania wszystkiego, co się dzieje, nie tylko w mojej społeczności, ale w kraju i na całym świecie – przekonywał.

- To zabawne, że Ibrahimović to powiedział, bo w 2018 roku to on mówił o tym samym, kiedy rasizm dotyczył jego nazwiska. Jestem złym gościem to takich dyskusji, bo odrobiłem pracę domową – zakończył LeBron James.