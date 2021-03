Media: Joachim Loew uległ! "Mueller, Hummels i Boateng mogą pakować walizki"

Mueller, Boateng i Hummels zostali skreśleni przez selekcjonera kadry dwa lata temu. Było to związanie z przyszłościowym planem, który zakładał oparcie kadry na młodych zawodnikach. Niemcy pragnęli budowy nowej drużyny po klęsce na mundialu w Rosji. Młodzieżowcy mieli wprowadzić świeżość i ogrywać się, by kulminacja projektu nastąpiła w trakcie Euro 2020. Okazuje się jednak, że Joachim Loew może sięgnąć po bardziej doświadczonych graczy.

Joachim Loew przyzna się do błędu? Weterani są gotowi do pomocy

Do zmiany koncepcji Loewa zmusiły ostatnie wyniki reprezentacji. Niemcy zagrali jesienią osiem meczów. Wygrali trzy - dwa z Ukrainą i jeden z Czechami. Dwukrotnie zremisowali ze Szwajcarią i raz z Hiszpanią, ale najbardziej bolesny cios otrzymali w ostatnim spotkaniu 2020 r., gdy zostali rozbici przez Hiszpanię 0:6 na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w Sevilli.

- Jeżeli decydujesz się na zmianę, to nigdy nie powinieneś w połowie drogi zmieniać zdania i cofać swojej decyzji - powiedział niedawno Loew na antenie ARD. - Ale pandemia koronawirusa zabrała nam niemal rok pracy. To bezpowrotnie stracony czas.

Według niemieckich mediów było to ewidentne przyznanie, że trzeba przeprosić się z byłymi zawodnikami. W Niemczech od dawna mówiło się o tym, że powołania do kadry dostaną Mueller, Boateng i Hummels. Dwóch pierwszych przeżywa jeden z najlepszych momentów w karierze, bo ich Bayern zdobył wszystkie możliwe trofea w 2020 roku. - Mueller może już pakować walizki. Leci na mistrzostwa Europy. Hummels i Boateng prawdopodobnie też - pisał niedawno dziennikarz Tobias Holtkamp.

Selekcjoner zamierza powołać wymienionych wyżej zawodników tylko i wyłącznie na mistrzostwa Europy. Z tego powodu nie zostaną na pewno powołani na najbliższe mecze eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. - Gdybym powołał ich już teraz, to przerwałbym proces odmładzania, na który się zdecydowałem i nie powinienem też powoływać ich dalej po Euro. Chcę zobaczyć, jak na porażkę z Hiszpanią zareagują ci, którzy się do niej przyczynili - wytłumaczył swoją decyzję Joachim Loew.

Najbliższe spotkanie reprezentacji Niemiec odbędzie się 25 marca. Podopieczni Joachima Loewa zagrają eliminacyjny mecz z Islandią na stadionie w Duisburgu.