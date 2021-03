Nie żyje Zlatko Kranjcar, były selekcjoner reprezentacji Chorwacji

Problemy zdrowotne Zlatko Kranjcara zaczęły się 18 lutego, kiedy z powodu problemów z wątrobą trafił on do szpitala w Zadarze. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że po 10 dniach 64-latek został przewieziony do Zagrzebia. Tamtejszym lekarzom nie udało się jednak uratować życia byłego napastnika i trenera.

Kranjcar był wychowankiem Dinama Zagrzeb. W pierwszej drużynie grał przez 10 lat, zdobywając mistrzostwo Jugosławii w sezonie 1981/82. Rok później Kranjcar przeniósł się do Austrii, gdzie grał w Rapidzie Wiedeń i VSE St. Poelten. W pierwszym klubie dwukrotnie wygrywał mistrzostwo kraju.

Nie żyje Zlatko Kranjcar

Kranjcar zaliczył 11 występów w pierwszej reprezentacji Jugosławii i dwa w reprezentacji Chorwacji. W listopadzie 1990 roku pełnił on funkcję kapitana drużyny w pierwszym, oficjalnym meczu Chorwatów przeciwko USA (2:1).

Po zakończeniu kariery piłkarza Kranjcar został trenerem, przez lata pracując w kilkunastu miejscach. Kranjcar prowadził między innymi Dinamo Zagrzeb, Rijekę czy reprezentacje Chorwacji i Czarnogóry. Pierwszą z nich Kranjcar poprowadził na mistrzostwach świata w Niemczech, gdzie po porażce z Brazylią (0:1) i remisach z Japonią (0:0) oraz Australią (2:2) Chorwaci nie wyszli z grupy, a selekcjoner stracił posadę.

Zlatko Kranjcar to ojciec Niko Kranjcara, 79-krotnego reprezentanta Chorwacji, byłego piłkarza między innymi Tottenhamu, Dynama Kijów czy Rangers FC.