Niedawna gwiazda Legii, Guilherme znalazł nowy klub! Będzie grał u boku Mousy Dembélé

Guangzhou City podpisało trzyletnią umowę z Guilherme, który formalnie był zawodnikiem portugalskiego klubu GD Santa Cruz Alvarenga, ale w ostatnim czasie występował na wypożyczeniu w tureckim Goeztepe. W tureckiej ekstraklasie rozegrał 12 meczów, strzelił dwa gole i zanotował asystę.

Wcześniej Guilherme występował m.in. w Trabzonsporze, SC Braga i Benevento. Ale większość kariery spędził w Legii Warszawa. Brazylijczyk rozegrał dla stołecznego klubu 150 spotkań, strzelił 21 i zanotował 23 asysty. W Polsce wygrał cztery mistrzostwa i trzy puchary kraju. Do tego ma puchar Turcji zdobyty z Trabzonsporem.

W Guangzhou do niedawna występował Adrian Mierzejewski. Teraz największą gwiazdą zespołu, obok Guilherme, będzie Mousa Dembélé, 33-letni Belg, który rozegrał 82 spotkania w kadrze "Czerwonych Diabłów".

Powrót do Legii Warszawa?

- Chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w Legii Warszawa, ale niemal na pewno nie wydarzy się to teraz. Mam nadzieję jednak, że uda mi się kiedyś rozegrać setny mecz w polskiej lidze, bo ja o Legii nie zapomniałem, a wręcz przeciwnie: cały czas emocjonalnie jestem związany z tym klubem. Nie tylko śledzę wyniki w internecie, oglądam mecze Legii, czy to we Włoszech, czy w Turcji - mówił w lipcu 2019 roku Guilherme.

