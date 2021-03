Bramka roku? To mało powiedziane! To jest niewiarygodne! "Oszalałem" [WIDEO]

Notts County pokonało Oxford City 3:1 i zbliżyło się do półfinału FA Trophy. Gospodarze po słabej pierwszej połowie i samobójczym trafieniu Taylora Goldena potrafili odwrócić losy meczu. W drugiej połowie tylko oni strzelali bramki. Dwie z nich zdobył Izraelczyk Elisha Sam. Szczególnej urody było drugie trafienie zawodnika, które zrobiło furorę w mediach społecznościowych. Trzecią bramkę w końcówce dołożył Jimmy Knowles.

REKLAMA

Zobacz wideo FA Cup. Wolverhampton-Crystal Palace 1:0. Fenomenalny gol Adama Traoré [ELEVEN SPORTS]

Liverpool przełamał fatalną serię. Hit kolejki znów bezbramkowy

Murowany kandydat do nagrody Puskasa? Ekwilibrystyczne trafienie w FA Trophy.

W 73. minucie spotkania obrońca gospodarzy, Adam Chicksen dostał piłkę na lewym skrzydle i bez przyjęcia dośrodkował ją w pole karne. Tam czekał już napastnik Elisha Sam, który postanowił uderzyć piłkę piętką w powietrzu. Udało mu się to na tyle dobrze, że znalazła ona drogę do bramki, a Notts County objęło prowadzenie. Zawodnik sam nie mógł uwierzyć, że jego próba się powiodła, podobnie jak wszyscy, którzy byli świadkami niezwykłej bramki. Komentatorzy, których słyszymy na twitterowym nagraniu również nie mogli wyjść z podziwu.

- To niewiarygodne. Kiedy zobaczyłem obrońcę, pomyślałem, że nie mogę walczyć o główkę, więc stwierdziłem, że po prostu to zrobię. Poczułem, że to dobre uderzenie, ale kiedy piłka przeleciała nad bramkarzem, oszalałem. To był najlepszy gol, jaki kiedykolwiek strzeliłem - komentował swoje trafienie Elisha Sam w pomeczowym wywiadzie.

Notts County na co dzień występują na piątym szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Aktualnie zajmują 7. miejsce w tabeli ze stratą 10 punktów do lidera, Torquay United.

Szok w Premier League. Przerażające wiadomości do piłkarzy. Aż trudno cytować