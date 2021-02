Skomplikowana sytuacja Patryka Klimali. Może odejść z Celticu

Patryk Klimala trafił do Celticu Glasgow w styczniu 2020 roku za cztery miliony euro z Jagiellonii Białystok. Były młodzieżowy reprezentant Polski zagrał w 23 meczach tego sezonu, w których zdobył trzy bramki. Łącznie na boiskach spędził jednak niecałe 515 minut – to 25 procent wszystkich możliwych minut do rozegrania.

Patryk Klimala odejdzie z Celticu? Ekspert: możliwe wypożyczenie latem

W 33. kolejce szkockiej Premiership Celtic Glasgow przegrał z Ross County 0:1 i ze stanowiska trenera "The Bhoys" zrezygnował Neil Lennon. Tymczasowo w jego miejsce zatrudniono dotychczasowego asystenta Lennona, Johna Kennedy’ego. Ma on prowadzić drużynę do końca sezonu 2020/2021. Jak kreuje się przyszłość Patryka Klimali w Glasgow? - Odejście trenera Lennona to dobry sygnał dla Patryka, będzie to nowy początek. W zasadzie każdy piłkarz, który mniej grał u danego trenera, zyskuje dzięki zmianie na tym stanowisku. Problemem Klimali jest fakt, że Kennedy był asystentem Lennona, więc dyskutował z nim na temat Polaka w ostatnich miesiącach. Wydaje mi się, że bardziej na zmianie trenera skorzysta Leigh Griffiths, nie sądzę, że Patryk awansuje z roli czwartego napastnika – powiedział Andrew Smith z gazety "The Scotsman" (w której zajmuje się Celtikiem) w rozmowie z portalem "WP Sportowe Fakty".

Zdaniem Smitha Klimala może zmienić klub w letnim oknie transferowym. Ekspert przewiduje, że raczej Polak zostanie wypożyczony. Celtic nie zamierza pozbywać się na stałe byłego piłkarza Jagiellonii Białystok. – Nie bez powodu w styczniu klub zatrzymał całą czwórkę napastników. Latem mogą jednak przyjść inni i wtedy Klimala może zostać wypożyczony, aby grać regularnie – dodał Smith.

Patryk Klimala do tej pory był czwartym napastnikiem w hierarchii Celticu. Niekwestionowanym numerem jest Francuz Odsonne Edouard, zdobywca 19 goli w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Przed Polakiem w hierarchii jest także wspomniany Griffiths oraz Albian Ajeti, były piłkarz West Hamu United. Albańczyk w 27 meczach zdobył sześć goli i zanotował cztery asysty.