Zlatan Ibrahimović skrytykował LeBrona Jamesa. "Rób to, w czym jesteś faktycznie dobry"

Napastnik Milanu udzielił dłuższego wywiadu oficjalnej stronie UEFA, w którym zdradził, kto jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem w historii, ale też wypowiedział się na temat najnowszej generacji młodych zawodników.

Zlatan Ibrahimović powiedział, że Brazylijczyk Ronaldo w jego opinii jest najlepszym piłkarzem wszechczasów, o czym pisaliśmy na Sport.pl. – W dzisiejszych czasach nowe pokolenie graczy musi zagrać tylko pięć minut i już są postrzegani jako świetni piłkarze. Cieszę się, że pochodzę ze starej szkoły. Media społecznościowe zmieniły wszystko. W nich piłkarze są postrzegani jak mistrzowie, mimo że zrobili niewiele. Wcześniej tak nie było, musiałeś pokazać się na boisku, żeby uznali Cię za świetnego zawodnika – powiedział Ibrahimović.

Szwed skrytykował także postawę LeBrona Jamesa, koszykarza Los Angeles Lakers. Jego zdaniem Amerykanin zbyt często zabiera głos na temat bieżących spraw społecznych. James krytykował byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, i oskarżał go o tworzenie podziałów w kraju. – To, co robi James na parkiecie, jest fenomenalne. Nie podoba mi się jednak, że ludzie z takim statusem biorą się za rozmowy o polityce. Rób to, w czym jesteś dobry i czym aktualnie się zajmujesz. Ja gram w piłkę nożną i nie uprawiam polityki. To pierwszy błąd, który popełniają sławni ludzie. Lepiej trzymać się z daleka od tych tematów i nie ryzykować, że zostawi się złe wrażenie po swoich wypowiedziach – skwitował zawodnik Milanu.

Ibrahimović zagrał w 20 oficjalnych meczach tego sezonu w barwach Milanu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 16 bramek i zanotował dwie asysty. W 1/8 finału Ligi Europy Szwed zmierzy się ze swoim byłym klubem, Manchesterem United. W barwach klubu z Old Trafford Ibrahimović strzelił 29 goli i zanotował 10 asyst w 53 meczach.