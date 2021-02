Ibrahimović wskazał najlepszego piłkarza w historii piłki. "On jest futbolem"

Dyskusja dotyczącą najlepszego piłkarza świata nie ma końca. W przeszłości wielu uważało, że to miano należy się Maradonie albo Pele. W ciągu ostatnich kilkunastu lat radości kibicom dostarczają Leo Messi i Cristiano Ronaldo, którzy zdominowali plebiscyt France Football i od 2008 roku wygrywali Złotą Piłkę aż 11 razy. Zlatan Ibrahimović postanowił wybrać najlepszego piłkarza globu, ale pominął Argentyńczyka i Portugalczyka.

Najlepszy piłkarz wszech czasów według Ibrahimovicia. "Ronaldo to fenomen"

Według Szweda na to miano zasługuje Ronaldo, były reprezentant Brazylii. - Nie muszę go opisywać. To fenomen. Zawsze mówię, że są zawodnicy, którzy grają w piłkę i zawodnicy, którzy są futbolem. Dla mnie kimś takim jest Ronaldo. Każdy chciał tak grać i stać się takim jak on - powiedział Ibrahimović dla "Discovery Plus".

- Sposób, w jaki się poruszał, w jaki wykonywał kroki, w jaki dryblował. Dla mnie bez cienia wątpliwości jest najlepszym graczem w historii - dodał napastnik AC Milan.

U szczytu swojej formy Ronaldo był koszmarem dla obrońców. Posiadał nie tylko szybkość i dynamikę, ale z piłką przy nodze wyprawiał cuda. Brazylijczyk był dwa razy mistrzem świata - w 1994 roku, gdy ani razu nie pojawił się na murawie i w 2002 roku, gdy został królem strzelców całego mundialu. Jego kariera została zrujnowana przez kontuzje.

Wcześniej w podobnym tonie do Ibrahimovicia wypowiadał się Jose Mourinho, trener Tottenhamu. - Brazylijski Ronaldo był najlepszym piłkarzem, jakiego widziałem. Przewyższał nawet Cristiano Ronaldo i Leo Messiego - mówił Portugalczyk w październiku 2020 roku.

- Kontuzje zabiły jego karierę, która mogłaby być jeszcze bardziej niesamowita, ale talent tego 19-letniego chłopca był czymś niesamowitym - podkreślał Mourinho.

Ronaldo rozpoczynał karierę zawodową w swojej ojczyźnie w ekipie Cruzeiro w 1993 roku, a następnie grał w PSV, Barcelonie, Interze, Realu Madryt, AC Milan i Corinthians. Brazylijski napastnik strzelił łącznie 296 goli w 452 meczach, zdobywając jednocześnie trzy nagrody FIFA dla najlepszego gracza na świecie i dwie Złote Piłki. Ronaldo przez 18 lat gry w piłkę zdobył 13 trofeów, podczas gdy Ibrahimović ma już na koncie 31 triumfów, w tym mistrzostwa Włoch, Holandii, Hiszpanii i Francji.