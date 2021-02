Palmeri: Euro 2021 tylko w jednym kraju! "UEFA chce jednego gospodarza"

Turniej miał się odbyć latem 2020 roku, ale z powodu pandemii został przełożony o rok. I choć pojawiła się szczepionka na koronawirusa, to problem wciąż istnieje. Kilka miesięcy temu Aleksander Ceferin przyznał, że być może mecze odbywać się będą przy pustych trybunach. - Przygotowujemy różne scenariusze - mówił szef UEFA. Priorytetem dla europejskiej centrali piłkarskiej było jednak utrzymanie pierwotnej formuły, czyli turnieju z kibicami we wszystkich 12 dotychczasowych miastach (Amsterdam, Bilbao, Baku, Bukareszt, Budapeszt, Kopenhaga, Dublin, Glasgow, Londyn, Monachium, Rzym i Sankt Petersburg). Jednak Tancredi Palmeri, znany włoski dziennikarz, twierdzi, że UEFA najprawdopodobniej już podjęła decyzję i Euro ma się odbyć jedynie w Anglii!

- Euro 2021 najprawdopodobniej odbędzie się tylko w Anglii, ponieważ UEFA chce jednego gospodarza, a Anglia jest uznawana za najlepsze do tego miejsce. Ostateczna decyzja zapadnie w połowie kwietnia - napisał Palmeri na Twitterze.

Kilka dni temu premier Anglii Boris Johnson ujawnił plany ostrożnego powrotu kibiców do sportu. Od 17 maja 10 000 fanów zostanie dopuszczonych na największe stadiony, jak np. Wembley. Na trybunach mniejszych obiektów będzie mogło zasiąść do 4000 kibiców, a w halach do 1000 osób.

Co na to PZPN?

- Nic o tym nie słyszałem, wygląda mi to na plotkę. Dwa czy trzy dni temu w mediach pojawiały się informacje, że turniej w ogóle może się nie odbyć. UEFA oficjalnie temu zaprzeczyła. Wypowiedział się Daniel Koch, doradca UEFA ds. koronawirusa. O pomyśle rozgrywania turnieju w jednym kraju nic nie wspominał. Obowiązuje format z turniejem w dwunastu krajach - mówi nam Marek Koźmiński, wiceprezes PZPN.

Trudna grupa Polski

Według planu mistrzostwa mają się odbyć w dniach 11 czerwca - 11 lipca. Weźmie w nich udział reprezentacja Polski, która zagra w grupie E z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją.

