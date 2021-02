Grabara wyrasta na bohatera! Polak krok od pobicia rekordu. Niesamowita seria

Latem plotkowano, że Kamil Grabara trafi do PAOK-u Saloniki, ale ostatecznie bramkarz Liverpoolu wrócił do ligi duńskiej. 22-latek został wypożyczony do Aarhus GF, gdzie spędził udaną wiosnę 2019 roku. Początek sezonu miał jednak słaby i popełniał dużo błędów. - Pomyłki mi się przytrafiają, bo jestem daleki od mojej najlepszej formy. To jednak problem, który da się naprawić - mówił w listopadzie bramkarz. I faktycznie jak powiedział, tak zrobił.

REKLAMA

Zobacz wideo Liga hiszpańska ma niespodziewany problem. "To jest trochę szokujące. W tym odstają"

W ostatnich pięciu meczach Aarhus nie straciło żadnego gola. Polak ma na koncie już czystych kont. Jedynie Jesper Hansen, bramkarz Midtjylland, ma więcej - siedem. Po 17 kolejkach ligi duńskiej Aarhus zajmuje trzecie miejsce w lidze. Ma zaledwie 16 straconych goli. Tylko Randers (15) ma lepszy wynik.

Jose Kante niedługo był bezrobotny. Będzie grał w klubie razem z reprezentantem Polski

Rekord o krok

Jeżeli w niedzielę w meczu z FC Kopenhagą Grabara znowu zachowa czyste konto (szósty raz z rzędu), wyrówna rekord ligi. Liderem ligi jest Broendby, które ma 37 punktów. Zespół Polaka jest trzeci i ma pięć "oczek" mniej.

22-letni Grabara formalnie jest piłkarzem Liverpoolem. A jego wypożyczenie do Danii wygasa latem.

Kibic wydał 150 tysięcy euro, żeby piłkarz mógł zagrać. A ten dostał czerwoną kartkę!