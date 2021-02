Dwa kraje rezygnują z udziału w Copa America. Wszystko przez mundial

Uczestnictwo drużyn spoza Ameryki Południowej w Copa America jest dozwolone od 1993 roku. Wtedy to na turnieju zadebiutowała reprezentacja Meksyku, która ogólnie uczestniczyła już w tej rywalizacji 10 razy. Meksykanie nawet dwukrotnie zdobywali srebrne medale turnieju w 1993 i 2001 roku. Oprócz nich w Copa America gościnnie uczestniczyły jeszcze m.in. reprezentacje USA czy Japonii. Nigdy natomiast nie zdarzyło się, aby w turnieju wystąpił któryś z krajów europejskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Juventus - Crotone 3:0. Cristiano Ronaldo na 2:0 [ELEVEN SPORTS]

Luis Suarez odsłonił kulisy odejścia z Barcelony. To zdanie boli go najbardziej

Australia i Katar nie pojawią się na Copa America 2021. Ma to związek z mundialem w 2022 roku.

47. edycja Copa America miała się odbyć już w 2020 roku, ale podobnie jak EURO 2020 turniej musiał zostać przełożony na rok 2021. W tej edycji miały wystąpić gościnnie reprezentacje Australii i Kataru. Dla tych drugich byłby to już drugi z rzędu występ w tej rywalizacji. W 2019 roku Katarczycy zaliczyli słaby występ i nie udało im się wyjść nawet z grupy, w której była jeszcze Kolumbia, Argentyna i Paragwaj.

Teraz okazuje się, że ani Australia, ani Katar nie wystąpią na tegorocznym turnieju z powodu zmian w terminarzu eliminacji do mistrzostw świata. Poinformował o tym oficjalnie sekretarz generalny CONMEBOL Gonzalo Belloso. - AFC zaplanowała eliminacje do mistrzostw świata w Katarze w tych samych terminach, w których odbywa się Copa America. Z tego powodu Australia i Katar nie będą mogły przyjechać na turniej - powiedział szef południowoamerykańskiej piłki w argentyńskim radiu "La Red".

Copa America 2021 ma trwać od 12 czerwca do 12 lipca. W przypadku Australii dojdzie do bezpośredniej kolizji terminów, ponieważ zagrają oni 15 czerwca z Jordanią, a wcześniej 6 czerwca z Chińskim Tajpej. Reprezentacja Kataru zagra za to 7 czerwca z Omanem. Katar jest co prawda gospodarzem mundialu, więc jest zwolniony z obowiązku awansu na turniej, ale weźmie udział w eliminacjach. Mecze będą miały jednak charakter sparingowy.

"Diego Maradona został zamordowany". Mario Baudry twierdzi, że ma dowody