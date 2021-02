Juventus pewnie pokonał Crotone. Szczęsny na ławce, Ronaldo z dwoma golami

Obie bramki padły w ostatnich minutach pierwszej połowy. W 38. minucie piłkę zza szesnastki w okolice piątego metra wrzucił Alex Sandro. Futbolówka spadła prosto na głowę Portugalczyka, który dobrze ją skontrował i posłał do siatki. Przez chwile trwała jeszcze weryfikacja VAR. Sędziowie sprawdzali, czy Ronaldo nie był na spalonym, ale ostatecznie gol został uznany.

Zobacz wideo Juventus - Roma 2:0. Ronaldo na 1:0 [ELEVEN SPORTS]

Drugi gol padł w doliczonym czasie pierwszej połowy. Ronaldo potężnie uderzył z dystansu, a golkiper Crotone, Alex Cordaz, odbił ją do boku. Tuż przy linii bocznej pola karnego dopadł do niej Aaron Ramsey i dośrodkował na szósty metr, a tam Cristiano w swoim stylu wysoko wyskoczył do niej i mocnym strzałem wpakował do bramki.

Ronaldo goni "Lewego"

Natomiast w drugiej połowie oglądaliśmy jeszcze jedną bramkę. Po rzucie rożnym i zamieszaniu pod bramką gości piłkę na piątym metrze dostał Weston McKennie. Amerykanin mocnym strzałem z półwoleja ustalił wynik meczu.

Po tym zwycięstwie Juventus zajmuje trzecie miejsce w tabeli Serie A. Do prowadzącego Interu ma osiem punktów straty, choć ma jeden mecz rozegrany mniej. Natomiast Ronaldo strzelił swoją 17. i 18. bramkę w tym sezonie Serie A. Oznacza to, że w klasyfikacji Złotego Buta jest na drugim miejscu razem z Andre Silvą z Eintrachtu Frankfurt. Jednak obaj piłkarze dużo tracą do lidera – Roberta Lewandowskiego. Polak ma na koncie 26 trafień.

Cały mecz Juventusu z Crotone z ławki rezerwowych obejrzał Wojciech Szczęsny. Jego miejsce zajął Gianluigi Buffon.