"Diego Maradona został zamordowany". Mario Baudry twierdzi, że ma dowody

Od śmierci jednej z największych gwiazd w historii piłki nożnej cały czas pojawiają się coraz to nowe fakty i plotki na temat jego śmierci. Teraz prawnik rodziny Maradony był gościem jednego z argentyńskich programów telewizyjnych, a jego występ wywołał burzę w Argentynie. Mario Baudry twierdzi, że Diego Maradona został zamordowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę: "Geniusz i fenomen. Myślał, że poza boiskiem też jest boski"

Diego Maradona został zamordowany? "Został porzucony"

- On został zamordowany i są na to dowody, ale im dłużej trwa śledztwo, tym więcej dowodów jest zacieranych. W każdym kraju, z innymi prokuratorami, ludzie siedzieliby już w więzieniu - wypalił Baudry cytowany przez "The Sun". - Diego został porzucony i zmarł. Nikt nie zrobił nic, by mu pomóc. Gdyby potraktowali go trochę lepiej, dziś byłby tu z nami. Od dnia, gdy Diego upadł i uderzył się w głowę, nikt mu nie pomógł - dodał.

Wyciekło ostatnie wideo nagrane przed śmiercią Maradony. "Jestem posiniaczony"

Według Baudry'ego śledczy działają opieszale i nie chcą, aby morderstwo wyszło na jaw. Wskazuje między innymi kwestię telefonów Maradony, które do dziś nie zostały sprawdzone i nastąpi to dopiero najwcześniej za trzy miesiące. Funkcjonariusze wytypowali do tej pory pięć osób, które mogą mieć coś wspólnego ze śmiercią Diego. Wśród nich głównym podejrzanym jest lekarz Leopoldo Luque, którego podejrzewa się o zaniedbania medyczne. Do tej pory nikt nie został jeszcze formalnie oskarżony, pomimo twierdzeń Baudry'ego. Luque zaprzeczył wszystkim zarzutom.

Diego Armando Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w swoim domu w Buenos Aires. Powodem zgonu był ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. Sekcja zwłok wykazała w jego organizmie obecność leków, w tym antydepresantów. Miał 60 lat.

Skandaliczne wiadomości lekarzy po śmierci Maradony. Córka legendy: Zwymiotowałam, gdy to usłyszałam