Katastrofalny błąd Mandandy. Zespół Milika traci ważne punkty [WIDEO]

To był sam początek drugiej połowy meczu. Na tablicy wyników widniało 0:0. Jeden z obrońców Marsylii zagrał piłkę do bramkarza, Steve'a Mandandy. Futbolówka kozłowała, ale to i tak nie usprawiedliwia golkipera gości. Chciał wybić piłkę, ale ta tylko przetoczyła mu się po nodze, dzięki czemu dopadł do niej skrzydłowy Nantes, Ludovic Blas. Francuz wpakował piłkę do pustej bramki.

Olympique uniknął porażki dzięki bramce Dimitriego Payeta. W 69. minucie Francuz dał gościom jeden punkt, który jest rozczarowaniem dla Marsylii. Nantes zajmuje 18., barażowe miejsce. Olympique po tym meczu jest szósty.

Poza kadrą na ten mecz znalazł się Arkadiusz Milik. Polak nadal zmaga się z kontuzją uda. Następny mecz Olympique Marsylia rozegra z Lyonem.