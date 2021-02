Jacek Góralski przeszedł operację. Lekarz reprezentacji podał możliwy czas powrotu

11 lutego 2021 roku Polski Związek Piłki Nożnej w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że Jacek Góralski zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie podczas meczu towarzyskiego Kairatu Ałmaty z białoruskim Ruchem Brześć (0:2). Lekarz polskiej kadry, Jacek Jaroszewski, poinformował w komunikacie, że Góralski najwcześniej wróci do gry na jesień tego roku.

Jacek Góralski już po operacji. Krystian Bielik jeszcze na nią czeka

Jacek Góralski trafił do Kairatu Ałmaty z Łudogorca Razgrad w styczniu 2020 roku za milion euro. Reprezentant Polski do tej pory rozegrał tam 18 spotkań i zdobył z nowym zespołem mistrzostwo Kazachstanu. Teraz Góralski przygotowywał się z drużyną do rozpoczęcia nowego sezonu kazachskiej Premier Ligi. Ze względu na uraz pomocnik wróci do gry dopiero na jesień tego roku, przez co nie zagra na EURO 2020.

Jak informuje "Przegląd Sportowy", Jacek Góralski jest już po operacji zerwanego więzadła krzyżowego. Teraz byłego piłkarza Jagiellonii Białystok czeka żmudna rehabilitacja. W krótkiej rozmowie zawodnik przekazał, że czuje się zmęczony, ale sam zabieg przebiegł pomyślnie. W styczniu tego roku podobnej kontuzji doznał Krystian Bielik w trakcie meczu 27. kolejki Championship z Bristol City (1:0). Zawodnik Derby County położy się jednak na stole operacyjnym w przyszłym tygodniu.