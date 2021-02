24-latek z Francji został właścicielem sześciokrotnego mistrza Anglii

Kyril Louis-Dreyfus to syn zmarłego w 2009 roku Roberta Louisa-Dreyfusa, byłego większościowego właściciela Olympique Marsylia. Ojciec nowego właściciela Sunderlandu kupił francuski klub w 1996 roku i pomógł mu w odbudowie po skandalu korupcyjnym i degradacji do 2. ligi. Louis-Dreyfus był też dyrektorem wykonawczym Adidasa.

Przodkowie obu panów w 1851 roku założyli Louis-Dreyfus Group, która jest globalną firmą handlową zajmującą się rolnictwem, przetwórstwem żywności, spedycją międzynarodową i finansami. Firmą obecnie zajmuje się matka Kyrila - Margarita. Louis-Dreyfus Group w 2018 roku zanotowało przychód w wysokości 36,5 miliarda dolarów.

"The Athletic" poinformował w czwartek, że Kyril Louis-Dreyfus zakończył proces przejęcia Sunderlandu, stając się jego większościowym udziałowcem. Stewart Donald, Charlie Methven i Juan Sartori pozostaną mniejszościowymi udziałowcami.

Sunderland ma nowego właściciela

- Dziś zaczynamy nowy rozdział w bogatej historii klubu. Chociaż obecne sytuacja w futbolu stawia przed nami wiele wyzwań, to jestem przekonany, że wspólnie przetrwamy burzę i położymy trwałe fundamenty pod odbudowę marki i długofalowy plan, który doprowadzi nas do bogatych w sukcesy czasów - powiedział Kyril Louis-Dreyfus.

Sunderland zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli League One (trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii - red.). Ostatni raz klub grał w Premier League w sezonie 2016/17. Rok po spadku do Championship Sunderland spadł do League One, w której gra do dzisiaj. Klub zmaga się nie tylko z problemami sportowymi, ale też finansowymi, które niemal nie doprowadziły go do upadku.

Sunderland to sześciokrotny mistrz Anglii. Klub z północy kraju ostatni tytuł zdobył jednak w 1936 roku.