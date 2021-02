Szykuje się powrót Henry'ego na Wyspy. Trudne zadanie Francuza

Głównym celem Bournemouth, które w poprzednim sezonie spadło z Premier League do Championship, był natychmiastowy i bezpośredni powrót na najwyższy poziom rozgrywkowych na Wyspach. Od początku sezonu drużynę prowadził Jason Tindall, który zastąpił na stanowisku Eddiego Howe'a. 43-latek pracował w Bournemouth od października 2012 roku i przez blisko osiem lat jego asystentem był właśnie Tindall.

Ten jednak nie poradził sobie w roli pierwszego szkoleniowca. Tindall stracił pracę 3 lutego po tym, jak w 10 kolejkach Championship Bournemouth zdobyło tylko dziewięć punktów, przegrywając aż pięć meczów. Faworyci do awansu do Premier League spadli z 2. na 6. miejsce, tracąc aż osiem punktów do pozycji gwarantującej bezpośrednią promocję.

Thierry Henry poprowadzi Bournemouth?

Obecnie tymczasowym trenerem zespołu jest były reprezentant Anglii i były piłkarz między innymi Realu Madryt - Jonathan Woodgate. Bournemouth szuka jednak stałego szkoleniowca, a potencjalne nazwiska są jeszcze większe. Angielskie media spekulowały, że pracę w Bournemouth mogą podjąć John Terry i Patrick Vieira. Jednym z faworytów do objęcia posady miał być też były trener Schalke czy Huddersfield Town - David Wagner.

W czwartek media na Wyspach poinformowały, że zdecydowanym faworytem właścicieli klubu jest Thierry Henry. Legenda Arsenalu od listopada 2019 roku pracuje w klubie MLS - Montreal Impact. W pierwszym sezonie Francuz poprowadził zespół do 1. rundy play-off, co temu klubowi przydarzyło się po raz pierwszy od 2016 roku. Obecnie Henry przygotowuje drużynę do nowego sezonu, który rozpoczyna się w kwietniu.

Francuz karierę trenerską rozpoczął zaraz po zakończeniu kariery piłkarza. Henry najpierw pracował z dziećmi i młodzieżą w Arsenalu, a w 2016 roku został asystentem Roberto Martineza w reprezentacji Belgii. W połowie października 2018 roku Henry został trenerem AS Monaco, jednak na stanowisku wytrzymał tylko 3,5 miesiąca. Z klubu odchodził z bilansem 4 zwycięstw, 5 remisów i aż 11 porażek w 20 meczach, zostawiając zespół na przedostatnim, 19. miejscu w tabeli.

Po odejściu Tindalla Bournemouth zdobyło cztery punkty w dwóch meczach ligowych i niespodziewanie awansowało do ćwierćfinału Pucharu Anglii. Niespodziewanie, bo w 5. rundzie wyeliminowało grające w Premier League Burnley (2:0). Bournemouth wciąż zajmuje 6. miejsce w tabeli Championship, co gwarantuje grę w barażach o awans do Premier League.