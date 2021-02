Peszko dostał nagrodę, której się nie spodziewał. "W wielu kategoriach mógłbym wygrać"

Peszko od czerwca 2020 roku reprezentuje barwy Wieczystej Kraków – zespołu z szóstego poziomu rozgrywkowego, którego właścicielem jest milioner, Wojciech Kwiecień. Jego zespół idzie jak burza przez tegoroczne rozgrywki. Wieczysta wygrała wszystkie jak do tej pory rozegrane mecze. W 14 spotkaniach strzeliła 114 bramek, straciła tylko sześć. Barw zespołu oprócz Peszki broni m.in. Radosław Majewski, były gracz Lecha Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Mila pyta Peszkę: Dlaczego tak mało osób wie, że masz złote serce?

Peszko w tym sezonie zdobył 24 bramki. Gwiazda Wieczystej otrzymała nagrodę dla najlepszego piłkarza lig regionalnych. Mimo że wydawało się, że innej możliwości być nie może, to były reprezentant Polski zdawał się być zaskoczony wygraną

Dramatyczny wypadek na Daytona 500 tuż przed metą. Jest nagranie z kokpitu [WIDEO]

"Nie chciałem popijać kawy na rynku"

– W wielu kategoriach mógłbym zająć pierwsze miejsce, ale nie spodziewałem się, że zajmę je akurat w tej – szczerze przyznał były zawodnik m.in. Lechii Gdańsk i Wisły Kraków, cytowany przez oficjalną stronę związku.

- Miałem pomóc w budowie klubu, w pewnym sensie w dodaniu mu blasku, ale chciałem też to zrobić dla siebie – mówi Peszko o swoich przenosinach do Wieczystej - Nie chodziło o to, by popijać kawkę na rynku. Chciałem jeszcze pograć i zrobić wszystko, by Wieczysta mogła się pokazać na szczeblu centralnym. Taki jest plan i mam nadzieję, że szybko go zrealizujemy – powiedział.

Nie będzie wielkiego powrotu Roberta Kubicy. "To nie ma sensu"

W innych kategoriach zwyciężyli m.in. Mateusz Wdowiak (najlepszy piłkarz), Michał Probierz (najlepszy trener) i Karol Niemczycki (najlepszy młodzieżowiec).