Nowy format Ligi Mistrzów praktycznie przesądzony. Polskim klubom będzie łatwiej

UEFA opracowała nowy format rozgrywek w odpowiedzi na coraz częściej powtarzające się plotki o utworzeniu tzw. Superligi. Aby temu zapobiec, europejska centrala przedstawiła nowy plan na Ligę Mistrzów. Choć nie osiągnięto jeszcze pełnego porozumienia z klubami, to wiele wskazuje na to, że nowy format rozgrywek zostanie zaakceptowany pod koniec kwietnia.

Pomysł zakłada przede wszystkim zwiększenie liczby drużyn z 32 do 36 zespołów. Zlikwidowana ma być faza grupowa, a w jej miejsce ma pojawić się tzw. model szwajcarski. Wszystkie drużyny zostałyby ulokowane w jednej dywizji. O tym kto z kim zagra, ma decydować losowanie. Każda ekipa miałaby zagwarantowane 10 meczów z różnymi rywalami. Nie zmienią się pory rozgrywania meczów. Mają się one odbywać we wtorki i środy. Pierwsza faza turnieju miałaby się odbyć od września do stycznia. Osiem najlepszych drużyn awansuje do 1/8 finału. Pozostałe rozegrają play-offy o pozostałe osiem miejsc.

Łatwiejsza droga do raju

Według portalu meczyki.pl nadal trwają dyskusje nad tym, jak rozdysponować dodatkowe cztery miejsca. Scenariuszy jest kilka. Jeden z nich zakłada zarezerwowanie trzech miejsc dla drużyn sklasyfikowanych najwyżej w rankingu UEFA. O pozostałe jedno miejsce mogą walczyć kluby ze słabszych lig w kwalifikacjach w ścieżce mistrzowskiej.

Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla polskich drużyn. Od 2018 roku najsłabsze federacje walczą o zaledwie cztery przepustki do piłkarskiego raju. Na dodatek, awans do Ligi Mistrzów ma wiązać się z jeszcze większymi przychodami. Za trzy lata zespół, który awansuje do rozgrywek, może zainkasować ponad 270 milionów złotych.