Oficjalnie: Kolejny Polak zagra w MLS. Transfer potwierdzony

21-letni obrońca jak dotąd zagrał 75 spotkań w pierwszym zespole Łódzkiego Klubu Sportowego. Sobociński był chwalony za swoje dobre występy w sezonie 2018/2019, natomiast na poziomie PKO Ekstraklasy zdarzyło mu się kilka poważniejszych błędów. W tym sezonie w 1. lidze młodzieżowy reprezentant Polski znów prezentuje się dobrze.

Sobociński przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Jego klub zadebiutuje w MLS w 2022 roku

Jan Sobociński podpisał 3,5-letni kontrakt z Charlotte FC z opcją jego przedłużenia do 31 grudnia 2024 roku. Być może oba kluby dogadają się na wypożyczenie Polaka do końca 2021 roku. Jak dotąd Charlotte FC ogłosiło transfery Sergio Ruiza, Brandta Bronico oraz Rileya McGree. Ruiz występuje na wypożyczeniu w UD Las Palmas, a McGree w Birmingham City. W poprzednim sezonie MLS grało pięciu Polaków: Przemysław Tytoń (FC Cincinnati), Adam Buksa (New England Revolution), Jarosław Niezgoda (Portland Timbers), Przemysław Frankowski (Chicago Fire) oraz Kacper Przybyłko (Philadelphia Union).

Charlotte FC zadebiutuje w rozgrywkach Major League Soccer w 2022 roku, ale formalnie powstał w grudniu 2019 roku. Właścicielem zespołu jest biznesmen David Tepper, który obecnie także zarządza drużyną Carolina Panthers w lidze NFL. Charlotte będzie rozgrywało swoje mecze na Bank of America Stadium, które może pomieścić aż 75,5 tys. widzów.