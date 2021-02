Piłkarze Brentford nie będą już klękali przed meczami na znak wsparcia akcji "No Room for Racism"

Oświadczenie piłkarzy pojawiło się na oficjalnej stronie klubu w sobotę (13.02), czyli dzień przed ligowym spotkaniem z Barnsley. W tym meczu po raz pierwszy zawodnicy wyłamali się od przyjętego jakiś czas temu zwyczaju i rzeczywiście nie uklęknęli przed pierwszym gwizdkiem. To pierwszy taki przypadek w piłce nożnej kiedy zwyczajowi temu sprzeciwiła się jednym głosem cała drużyna. Do tej pory zdarzały się tylko pojedyncze przypadki wśród zawodników. Jednym z pierwszych sportowców na świecie, który odmówił gestu, był czarnoskóry koszykarz Orlando Magic, Jonathan Isaac.

- Jako drużyna zdecydowaliśmy już więcej nie klęczeć przed meczami. Rozpoczniemy to od sobotniego spotkania z Barnsley. Wierzymy, że możemy poświęcić nasz czas i energię, by promować równość rasową w inny sposób. Z pierwszej ręki doświadczyliśmy niepożądanych zachowań oraz komentarzy od przeciwników teraz, jak i w przeszłości. Jest dla nas jasne, by kontynuować nacisk na wszelkie przejawy dyskryminacji, ale podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu akcji do zakończenia sezonu. Jednak dalej wspieramy inne drużyny i zawodników, którzy nadal chcą popierać ją, klęcząc przed meczem - czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Ruch "Black Lives Matter" na stałe zagościł w światowym sporcie.

Ruch "Black Lives Matter" zapoczątkował protesty w Stanach Zjednoczonych po tragicznej śmierci George'a Floyda. Aktywiści z całego świata włączyli się w ruch, którego celem jest walka z przemocą wobec ciemnoskórej społeczności oraz rasizmem systemowym. Zwyczaj klękania przed zawodami sportowymi zapoczątkował futbolista San Francisco 49ers Colin Kaepernick, który oprócz uklęknięcia podnosił w górę zaciśniętą pięść. Później znalazł on naśladowców na stadionach całego świata i w różnych dyscyplinach.

W czerwcu 2020 roku zwyczaj rozpowszechnił się na boiskach piłkarskich w Wielkiej Brytanii. Piłkarze w Premier League przed meczami nie tylko klękali, ale również mieli na koszulkach naszywki z hasłem "Black Lives Matter". Na początku obecnego sezonu hasło zostało zamienione na "No Room for Racism", ale zwyczaj klękania pozostał.

