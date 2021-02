Maksymilian Boruc wybrał reprezentację, w której chciałby grać. Wielki talent

Nazwisko Boruc jednoznacznie kojarzy się polskim kibicom z byłym bramkarzem reprezentacji Polski, Arturem, obecnie występującym w Legii Warszawa. Maksymilian przyznaje jednak, że mimo powiązań rodzinnych niewiele łączy go z byłym zawodnikiem Celticu i Fiorentiny.

- Artur to daleka rodzina od strony ojca. Wciąż nie wymieniliśmy ze sobą nawet jednego słowa. Wiele osób myśli, że skoro jestem spokrewniony z Arturem, to na pewno udało mi się coś wywalczyć samym nazwiskiem. Prawda jest jednak taka, że nazwisko w niczym mi nie pomogło. Nawet moja chęć gry na bramce nie miała nic wspólnego z Arturem. Nie chciałem iść w jego ślady i dziś nie chcę być do niego porównany. Moim celem jest napisać swoją własną historię - zaskakuje w wywiadzie dla WP SportoweFakty 18-letni golkiper, który w przeszłości reprezentował barwy Stoke City, a obecnie gra, trenuje w drużynie U-18 innego angielskiego klubu - West Bromwich Albion. I jest uważany za wielki talent.

"Czuję się Polakiem. Powołanie do reprezentacji Polski byłoby powodem do dumy"

Maksymilian Boruc od kilku lat szkoli się piłkarsko w Anglii, ale urodzony w Warszawie bramkarz swoje piłkarskie dzieciństwo spędził w Szwecji. Zapytany o szkolenie w tym kraju, Boruc zaskoczył: - De facto w Szwecji nie ma szkolenia. Nawet w największym klubie w okolicy nie mogłem liczyć na treningi bramkarskie. Tak naprawdę to zmieniło się dopiero w Anglii. Dlatego muszę podkreślić, że poziom, do którego doszedłem, to przede wszystkim efekt moich indywidualnych starań - tłumaczył.

Posiadając podwójne obywatelstwo - polskie i szwedzkie - Boruc nie ma wątpliwości, że chciałby występować w koszulce z orłem na piersi.

- W przeszłości otrzymywałem powołania do młodzieżowej reprezentacji Szwecji, natomiast teraz, jeśli dostałbym powołanie do reprezentacji Polski, to przyjąłbym je bez chwili zastanowienia. Czuję się Polakiem. Takie powołanie byłoby dla mnie dużym wyróżnieniem i powodem do dumy - zadeklarował Maksymilian Boruc.