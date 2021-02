Tak strzela Nuno Chuva w polskiej lidze! Coś pięknego, szczęka na podłodze [WIDEO]

Dreman Opole Komprachcice pokonał w meczu wyjazdowym Novą Gliwice 4:3 w 22. kolejce Futsal Ekstraklasy. Zespół z Opola był zdecydowanym faworytem spotkania. Na początku meczu nie było jednak tego widać, ponieważ to gospodarze przejęli inicjatywę i strzelili pierwszą bramkę. Cała pierwsza połowa była emocjonującą wymianą ciosów i skończyła się wynikiem 2:2. Dopiero w drugiej połowie Opolanie doszli zdecydowanie do głosu strzelając szybko bramkę. Niedługo później dołożyli kolejną i to właśnie o niej, a nie o emocjach całego spotkanie będzie mówi się po jego zakończeniu.

Niesamowity gol w Futsal Ekstraklasie. Nuno Chuva wprawił wszystkich w osłupienie

W 30. minucie spotkania piłkę na lewej stronie przejął zawodnik gości Portugalczyk Nuno Chuva. Bez większych problemów ominął jednym zwodem obrońcę gospodarzy i znalazł się oko w oko z bramkarzem. Co stało się później, tylko spójrzcie:

Nuno Andre Chuva to portugalski zawodnik urodzony w 2000 roku. W Opolu gra od sezonu 2020/21 i bramka strzelona w Gliwicach była jego czwartą w tych rozgrywkach. Drużyna Dremana po tym spotkaniu zajmuje 9. pozycję w tabeli. W następnej kolejce zmierzy się z Clearexem Chorzów.