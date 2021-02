Kibice Lechii weszli do klubu. Chcieli "porozmawiać" z piłkarzami. Mecz z Rakowem zagrożony

Lechia Gdańsk bardzo słabo rozpoczęła ten rok. W dwóch meczach ligowych u siebie z Wartą Poznań i Jagiellonią Białystok zdobyła zaledwie punkt.

We wtorek piłkarze Lechii Gdańsk w 1/8 finału Pucharu Polski przegrali na wyjeździe z dziewiątą drużyną pierwszej ligi - Puszczą Niepołomice 1:3 (1:1) i odpadli z rozgrywek.

To bardzo zdenerwowało kibiców.

- TRAGEDIA! WSTYD! ŻENADA! Wróciły stare "demony" - Limanowa, Stalowa Wola, Niepołomice, Bytów. Trenerze mamy dość przeprosin, dość słuchania pustych obietnic i górnolotnych sloganów na konferencjach prasowych. Od taktyki mamy Pana, a nie asystenta. A wy, "drużyno", przestańcie być królami mediów społecznościowych, a zacznijcie być Królami Murawy! - napisali fani na profilu na Facebooku.

I poszli krok dalej. Zjawili się na czwartkowym treningu Lechii . - Wczorajszą odprawę motywacyjną poprowadzili kibice. W sobotę TYLKO zwycięstwo - napisali.

Wizyta kibiców w miejscu, gdzie piłkarze mieli odprawę, to złamanie reżimu sanitarnego. Szatnia bowiem jest strefą zero, do której wstęp mają jedynie osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa w organizmie.

Wydaje się, że Komisja Ligi będzie domagać się od Lechii Gdańsk wyjaśnień. Być może drużyna prowadzona przez Piotra Stokowca będzie musiała udać się na kwarantannę. Wówczas sobotni mecz ligowy gdańszczan na wyjeździe z Rakowem Częstochowa może być zagrożony i musiałby być przełożony.