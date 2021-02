Mistrz świata Lewandowski zgarnął jeszcze Złotą Piłkę. "Chcieliśmy wygrać dla Thomasa i innych"

Bayern Monachium w czwartek pokonał meksykańskie Tigres UNAL (1:0) i został najlepszą drużyną świata. Robert Lewandowski co prawda w tym meczu gola nie strzelił, a nawet nie dograł go do końca (w 73. minucie zmienił go Maxim Choupo-Moting). I nawet nie został najlepszym strzelcem turnieju (zdobył dwie bramki, a Andre-Pierre Gignac trzy), ale i tak zasłużył na nagrodę najlepszego piłkarza.

Robert Lewandowski zadedykował zwycięstwo w KMŚ

- Chcieliśmy zdobyć ten puchar dla Thomasa [Muellera, nie zagrał w finale, bo wykryto u niego koronawirusa] i innych zawodników, których z nami tutaj nie ma - powiedział Lewandowski. Polski napastnik w czwartek dołączył m.in. do Leo Messiego, Cristiano Ronaldo czy Mohameda Salaha, którzy w poprzednich latach nie tylko podnosili puchar ze swoimi drużynami, ale też odbierali nagrodę Golden Ball (Złota Piłka) dla najlepszych piłkarzy turnieju.

Oprócz Lewandowskiego - po finale na Education City Stadium w Al Rayya - srebrną piłkę odebrał Gignac, a brązową jego kolega z drużyny Joshua Kimmich.