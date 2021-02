Lewandowski mistrzem świata! Bayern z trofeum! Zdecydował gol po VARze

- Kluczowe będzie to, żeby zacząć ten mecz z odpowiednim nastawieniem. Też być czujnym, bo Tigres ma bardzo szybkich piłkarzy - i na skrzydłach, i w środku pola - i na pewno oni będą zdeterminowani, by nas pokonać. Zresztą widziałem ich mecz w półfinale [pokonali 1:0 Palmeiras] i naprawdę byłem pod wrażeniem - zachwalał czwartkowych rywali Hansi Flick, trener Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Polska maszyna musiała się zaciąć". Niewykorzystany karny Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

"Łzy nie przestają płynąć. Nie wiem, ile tak pociągnę" - Neymar ma już dość

VAR z Lewandowskim w roli głównej. I to dwa razy!

Piłkarze Tigres może dużego wrażenia w czwartek nie robili, ale Bayern też nie. Drużyna Flicka więcej była przy piłce, ale z samego bycia przy piłce jeszcze nic nie wynika. Ze strzałów również. Tym bardziej że wiele było niecelnych albo zablokowanych. A jak były celne, to był też VAR, który w 18. minucie nie uznał gola Joshuy Kimmicha. Dodajmy, że ładnego gola - z dystansu. Nahuel Guzman nie miał żadnych szans, ale od razu sygnalizował, że był zasłonięty przez Roberta Lewandowskiego. I sędzia po konsultacji z VAR przyznał mu rację, nie uznał Bayernowi bramki.

Zaraz po przerwie Bayern nadal oddawał strzały, ale i Leroy Sane i Serge Gnabry też nie trafiali w bramkę. A potem znowu potrzebny był VAR. I znowu w sytuacji z Lewandowskim, bo sędzia sprawdzał, czy po strzale Benjamina Pavarda, po którym piłka wpadła do bramki, Polak faktycznie był na spalonym. Nie był. Zmienił decyzję liniowego i tym razem uznał gola Bayernowi.

"Porównałbym go z Neymarem". Skaut Barcelony mówi, kogo powinna ona kupić natychmiast

Lewandowski w tym meczu gola nie strzelił, a nawet nie dograł go do końca - w 73. minucie został zdjęty z boiska (zmienił go Maxim Choupo-Motin). Bayern jednak zdobył kolejne trofeum - w finale pokonał Tigres 1:0 i został klubowym mistrzem świata.