Kuriozalna sytuacja w półfinale Pucharu Portugalii. Piłkarze musieli wziąć sprawy w swoje ręce [wideo]

Sporting Braga zremisował z FC Porto 1:1 w meczu półfinałowym pucharu Portugalii po niezwykle emocjonującym spotkaniu. Bramkę dla Porto w 9. minucie zdobył Mehdi Daremi. Na odpowiedź Bragi kibice czekali aż do końcówki spotkania, gdy golem w doliczonym czasie gry popisał się Fransergio ratując remis. Drużyna gości zobaczyła w tym spotkaniu aż dwie czerwone kartki. Kibice będą jednak wspominali to spotkanie również z powodu nietypowej interwencji służb medycznych.

Niecodzienne sceny na Estadio Municipal de Braga. Piłkarze musieli wypchnąć karetkę!

W 65. minucie meczu obrońca Bragi David Carmo ofiarnie uchronił swoją drużynę przed stratą bramki ścierając się z napastnikiem Porto Luisem Diazem. Niestety Portugalczyk przepłacił tą interwencję kontuzją, podczas której jego staw skokowy i kostka wykrzywiły się w nienaturalny sposób. Po chwili na murawie pojawiła się karetka, która po udzieleniu pomocy medycznej miała zabrać obrońcę do szpitala. W konsternację wszystkich obecnych wprawił fakt, że pojazd nie zjeżdża z boiska, ponieważ jego koła zakopały się w murawie. Zawodnicy Bragi od razu podbiegli do karetki i wypchnęli ją, aby ta mogła przetransportować piłkarza do szpitala.

W międzyczasie sędzia spotkanie, dzięki systemowi VAR, przyjrzał się starciu obrońcy z napastnikiem. Okazało się, że kontuzja 21-letniego defensora to efekt niezwykle brutalnego faulu Diaza. Arbiter pokazał Kolumbijczykowi za to zagranie czerwoną kartkę.

Według informacji, jakie przekazał klub, Carmo doznał złamania prawej kostki. Oznacza to koniec sezonu dla zawodnika, ponieważ przerwa ma potrwać co najmniej cztery miesiące.

Rewanż między obiema drużynami odbędzie 3 marca o godzinie 16:00 na Estadio do Dragao w Porto.

