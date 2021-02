Były trener Wisły odpowiada na zarzuty ojca Buksy. "Totalne bzdury"

Sprawa Aleksandra Buksy ciągnie się od dłuższego czasu. Latem Wisła Kraków poinformowała, że piłkarz przedłużył kontrakt do 2023 roku. Na jaw wyszło jednak to, że umowa na papierze obowiązywała do końca tego sezonu, a reszta to tylko słowne ustalenia pomiędzy ojcem piłkarza a klubem.

W wywiadzie dla Interii i Dziennika Polskiego jeden ze współwłaścicieli Wisły, Tomasz Jażdżyński, poinformował, że sprawa jest już zamknięta, a Buksa nie podpisze kontraktu. W odpowiedzi ojciec piłkarza, Adam Buksa, za pośrednictwem portalu meczyki.pl wystosował oświadczenie w którym stwierdził, że klub nie miał pomysłu na rozwój piłkarza, a cały projekt sportowy okazał się "bujdą".

"Dawaliśmy dużo na tacy"

- Plan był bardzo konkretny i taki zarzut jest absolutnie nieprawdziwy. Dużo czasu poświęciliśmy dla sprawy rozwoju Olka, zarówno w kontekście treningu, jak i tworzonych dla niego konceptów taktycznych. A także na rozwój fizyczny. Był nawet harmonogram jego gry, tydzień po tygodniu – wyjaśnia w rozmowie z WP Sportowe Fakty Artur Skowronek, który pracował z Buksą podczas swojej pracy w Wiśle.

- Zarówno ja, jak i wcześniej trener Maciej Stolarczyk dawaliśmy bardzo dużo "na tacy" temu piłkarzowi i ludziom z jego otoczenia. Później moim zdaniem zabrakło tego, by dalej iść metodą małych kroków, "łyżeczka do łyżeczki". Poprzeczka została tak wysoko powieszona, że wydawało się, że można robić nagle podwójne, duże kroki. A nie tędy droga – twierdzi Skowronek.

"Totalne bzdury"

W oświadczeniu Adama Buksy znalazł się także zarzut do samego trenera. Ojciec Aleksandra twierdzi, że piłkarz poprosił trenera o pozwolenie na rozegranie meczu w rezerwach. Trener miał odmówić, argumentując, że Olek jest potrzebny pierwszej drużynie w meczu z Rakowem Częstochowa. Ostatecznie Buksa zagrał kilka ostatnich minut, według Adama Buksy na pozycji prawego obrońcy.

- To są totalne bzdury – stanowczo stawia sprawę Skowronek - Żaden trener nie strzeli sobie w kolano, wystawiając utalentowanego napastnika na prawej obronie. Zmieniliśmy taktykę na układ 1-4-3-3. Dla Olka to była kolejna szansa, by rywalizować nie tylko na pozycji numer "9", gdzie nie zawsze była to dla niego łatwa sprawa – wyjaśnia trener.

Artur Skowronek został trenerem Wisły 14 listopada 2019 roku, zastępując Macieja Stolarczyka. Został zwolniony 28 listopada 2020 roku po porażce 1:2 z Zagłębiem Lubin. Został zastąpiony przez obecnego szkoleniowca Wisły, Petera Hyballę.