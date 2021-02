Wejście w Neymara mogło się skończyć fatalnie. Z Barceloną raczej nie zagra [WIDEO]

Neymar pojawił się w pierwszym składzie PSG na mecz z Caen, ale musiał opuścić boisko już w 60. minucie meczu. Po starciu z rywalem padł na murawę, ale wstał i wrócił do gry. Chwilę później ten sam rywal, Yago, znowu zaatakował Brazylijczyka i tym razem wykluczył go z meczu.

- Wszystko jest w porządku, będzie gotowy na następny mecz – powiedział w rozmowie z Eurosportem zdobywca jedynej bramki w meczu, Moise Kean, któremu przy golu asystował właśnie Neymar. Optymizm Włocha był jednak przedwczesny.

Zagra z Barceloną?

Kontuzja Neymara to bardzo zła wiadomość dla PSG. W sobotę paryżanie grają w lidze z Niceą, natomiast we wtorek zmierzą się na Camp Nou z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wszystko wskazuje na to, że bez swojej gwiazdy. L'Equipe donosi, że Neymar wychodził ze stadionu o kulach. W czwartek ma przejść szczegółowe badania.

- Teraz ciężko powiedzieć, kiedy będzie gotowy do gry – powiedział po meczu trener PSG, Mauricio Pochettino, w rozmowie z Eurosportem – Zobaczymy, co powie lekarz. Nie chcę komentować sposobu gry rywala. Mam jednak wrażenie, że czasami sędziowie nie chronią zawodników – dodał.

W tym sezonie Neymar rozegrał 18 spotkań. Zdobył w nich 13 bramek.