Zasłużony klub może spaść od razu do piątej ligi. Wynik reformy w hiszpańskiej piłce

Deportivo La Coruna spadło z Primera Division w sezonie 2017/2018. Obecnie zespół ze Estadio Municipal de Riazor gra na poziomie trzecioligowym – Segunda Division B. W sezonie 2003/2004 Deportivo grało w półfinale Ligi Mistrzów z FC Porto, w którym odpadło po remisie na wyjeździe i po porażce u siebie po bramce z rzutu karnego.

Deportivo spadnie do piątej ligi? Jest to możliwe po reformie

W związku z pandemią koronawirusa w październiku 2020 roku została wprowadzona reforma futbolu w Hiszpanii. Przedstawiciele władz zakładają rozbicie obecnej trzeciej ligi, Segunda Division B, na dwie osobne klasy – Primera i Segunda Division RFEF. W nich będzie rywalizować odpowiednio 40 i 90 zespołów. O tym, jakie drużyny będą w poszczególnych ligach, zdecydują toczące się mecze w grupach w trzeciej lidze.

Obecnie Deportivo zajmuje piąte miejsce w tabeli Segunda Division B w grupie pierwszej. W przypadku awansu na jedną z pierwszych trzech lokat zespół z A Coruni pozostanie na obecnym poziomie rozgrywkowym z szansą awansu do wyższej ligi, natomiast w przypadku pojawienia się w strefie spadkowej zanotuje automatyczną degradację do Tercera Division (po reformie piąta liga – przyp.red). Do końca obecnej fazy sezonu zostało pięć spotkań. Deportivo ma dwa punkty straty do podium oraz trzy punkty przewagi nad strefą zagrożoną podwójnym spadkiem.