Robert Lewandowski na okładce chińskiej gazety. Wyjątkowy strój"

Bayern z Robertem Lewandowskim w składzie bierze udział w Klubowych Mistrzostwach Świata w Katarze. Mistrz Niemiec w półfinałowym meczu ograł Al-Ahly 2:0, a oba trafienia zaliczył Lewandowski. W finale KMŚ Bayern zmierzy się z meksykańskim klubem Tigres UANL.

Reprezentant Polski pojawił się na okładce największego sportowego dziennika w Chinach – "Yan Jun". Lewandowski jest na niej ubrany w wyjątkowy strój pochodzący z czasów dynastii Tang. Polak udzielił "Yan Jun" wywiadu, w którym odnosi się m.in. do tematu ewentualnego spotkania z Messim i Ronaldo.

– Nasz harmonogram spotkań jest przepełniony, natomiast jestem pewien, że pewnego dnia spotkam się z Ronaldo i Messim, i usiądziemy wspólnie do stołu. To legendy i wielkie persony w historii futbolu. Dołożę wszelkich starań, aby pozostać na tym poziomie. Rekord Muellera? Nie myślę o nim, teraz piłka nożna jest zupełnie inna. Jak zostaną mi dwa lub trzy gole, to wtedy zacznę o tym myśleć. Gerd Mueller był świetnym zawodnikiem – mówi Robert Lewandowski.

Napastnik Bayernu został też spytany o rywala, z którym najtrudniej mu się rywalizowało. – Zdecydowanie Sergio Ramos. Lubię grać przeciwko niemu. To twardy obrońca, ale ja lubię wyzwania w swojej karierze – dodał reprezentant Polski. Lewandowski w tym sezonie zdobył 29 bramek we wszystkich rozgrywkach.