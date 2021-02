Oficjalnie! Wisła Kraków poinformowała o rozwiązaniu umowy z obrońcą

Jak poinformowała „Gazeta Krakowska”, na wylocie z drużyny Wisły znalazło się dwóch zawodników – Michał Mak i David Niepsuj. Obaj zostali poinformowani przez trenera Petera Hyballę, że ich szanse na grę są bliskie zeru. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby odejście tych piłkarzy. W przypadku prawego obrońcy „Białej Gwiazdy”, stało się to faktem.

Niepsuj zostanie w Ekstraklasie

Krakowski klub poinformował o rozwiązaniu umowy z Niepsujem za porozumieniem stron. 25-latek do Wisły dołączył latem 2019 roku. Łącznie w barwach klubu z Reymonta rozegrał 24 mecze, zdobywając dwie bramki.

Jak dowiedział się Sport.pl, Niepsuj zostanie w Ekstraklasie. Wiele wskazuje na to, że zostanie piłkarzem Podbeskidzia Bielsko-Biała. W poniedziałek ma się pojawić na testach medycznych. To będzie drugi piłkarz, który po rozwiązaniu umowy z Wisłą trafia do „Górali”. Wcześniej powędrował tam Rafał Janicki.