Piątek kontra Lewandowski. Znamy składy na mecz Hertha - Bayern

Hertha podejmie Bayern w pierwszym meczu 20. kolejki Bundesligi. Naprzeciw siebie staną dwaj polscy napastnicy – Krzysztof Piątek w drużynie Herthy i Robert Lewandowski w ekipie Bayernu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bayern - Hoffenheim 4:1. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Pojedynek polskich snajperów

Kapitan reprezentacji Polski będzie miał szanse wyśrubować swój wynik, jeżeli chodzi o zdobyte bramki. Do tej pory „Lewy” trafił 24 razy. Dwa razy zrobił to w poprzednim meczu z Herthą. Natomiast Piątek strzelił do tej pory w lidze pięć goli.

Pep Guardiola kontruje Juergena Kloppa. "Nie spodziewałem się tego po nim"

Hertha zajmuje 15, ostatnie bezpieczne miejsce w lidze niemieckiej. Bayern jest liderem. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20.

Składy:

Hertha: Rune Jarstein - Peter Pekarik, Niklas Stark, Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstaedt - Santiago Ascacibar, Lucas Tousart - Dodi Lukebakio, Vladimir Darida, Matheus Cunha - Krzysztof Piątek

Bayern: Manuel Neuer - Benjamin Pavard, Niklas Suele, David Alaba, Lucas Hernandez - Joshua Kimmich - Leroy Sane, Serge Gnabry, Thomas Mueller, Kingsley Coman - Robert Lewandowski