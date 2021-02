To jest najskuteczniejszy klub w Europie? Statystycy zawsze czymś zaskoczą

Lider 2. Bundesligi na szczycie tego zestawienia to na pewno niemała niespodzianka. Zapewne prędzej spodziewalibyśmy się, że będzie to Bayern Monachium, PSG, albo któryś z zespołów Premier League. Hamburger potrzebuje średnio 4,7 strzału na mecz do strzelenia bramki i jest to zdecydowanie lepszy wynik od Mistrzów Niemiec, którzy potrzebują 5,3 strzału na mecz, co z resztą daje im dopiero trzecią pozycję.

Wiceliderem natomiast jest grecki Olympiakos, który bramkę zdobywa co 5,2 strzału. Oprócz Bayernu na trzecim miejscu znalazło się jeszcze VVV-Venlo z Eredivisie z wynikiem 5,3. Nie wiele więcej bo 5,4 strzału potrzebują lider La Liga Atletico Madryt, tureckie Goeztepe SK i duńskie Broendby Kopenhaga. Na szarym końcu zestawienia znajduje się portugalskie Belenenses, które zdobywa jednego gola na aż 20,5 strzałów.

W zestawieniu ukazana też jest odległość, z jakiej drużyny oddają strzały i tutaj rządzą zdecydowanie zespołu z ligi czeskiej. Pierwsze cztery miejsca należą do Viktorii Pilzno, SFC Opava, Sparty Praga i Mlady Boleslav. Są to też jedyne zespoły, których odległość do oddania strzału wyszła niższa niż 15 metrów. Najlepszą skuteczność strzałów celnych natomiast wyliczono ukraińskiemu Dynamu Kijów i jest to wynik 70 procent.

Kluby ekstraklasy daleko. Najskuteczniejsza Jagiellonia

Jeżeli chodzi o polskie kluby to na marne szukać ich w czołówce, któregokolwiek z zestawień. Najwyżej znajduje się Jagiellonia Białystok, która strzela jednego gola co 7,4 strzału. To średnia taka sama jak m.in. w Valencii, Chelsea czy Werderze Brema. Dalej są Raków Częstochowa (8,0) i co ciekawe Stal Mielec (8,3). W celności najlepszy jest za to Piast Gliwice z wynikiem 67 procent, ale również strzela z najkrótszej odległości z polskich klubów (16,5 m).

