Oficjalnie: Paweł Cibicki zawieszony przez PZPN! Pogoń Szczecin: Decyzja nie zapadła

Zawodnik Pogoni Szczecin jest podejrzewany o ustawienie meczu, o czym dwa miesiące temu informowały szwedzkie media. Sverige Radio, które podało szczegóły sprawy: 26 maja 2019 roku Elfsborg, w którym grał wtedy Paweł Cibicki, grało z Kalmar. Mecz zakończył się remisem 1:1, a pomocnik grał pełne 90 minut. W 60. minucie dostał żółtą kartkę, co miało być przedmiotem niedozwolonego zakładu.

Na początku grudnia sprawą zajął się PZPN, który o sytuacji został poinformowany przez szwedzką federację. I to właśnie Szwedzka Federacja Piłki Nożnej poinformowała w środę o zawieszeniu Cibickiego. Zawieszenie zawodnika jest ważne jednak jedynie na terytorium Szwecji.

Paweł Cibicki został zawieszony. Ma to związek z zarzutami korupcyjnymi

Na tym jednak nie skończyły się problemy Cibickiego. W czwartek podobną decyzję podjął także Polski Związek Piłki Nożnej.

Szwedzka federacja piłkarska poinformowała Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o decyzji Komisji Dyscyplinarnej Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej z 3 lutego 2021 r. o tymczasowym zawieszeniu Pawła Cibickiego w meczach piłkarskich oraz wszelkiej aktywności sportowej do czasu zakończenia sprawy karnej dotyczącej match-fixingu.

Sprawa dotyczy otrzymania przez Pawła Cibickiego pieniędzy za upomnienie żółtą kartką w meczu ligi szwedzkiej w sezonie 2018/2019 Kalmar KK – IF Elfsborg i nie jest związana z jego występami na boiskach Ekstraklasy. Jednakże, bardzo poważny zarzut dotyczący przewinienia manipulowania meczami piłkarskimi, skutkuje – w świetle Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA – jego odpowiedzialnością jako zawodnika Pogoni Szczecin.

- poinformował Rzecznik Dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, w komunikacie opublikowanym na stronie PZPN.

Cibicki trafił do Pogoni Szczecin przed rokiem. W obecnym sezonie zawodnik rozegrał łącznie pięć meczów, w których zaliczył jedną asystę. Po raz ostatni na boisku Cibicki był jednak 19 września, w wygranym 1:0 meczu ze Śląskiem Wrocław. Piątkowy, wygrany mecz z Rakowem Częstochowa (1:0) Szwed przesiedział na ławce rezerwowych.

Mroczek: Decyzja nie zapadła

Do sprawy na Twitterze odniósł prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek. Co ciekawe, poinformował on, że PZPN piłkarza jeszcze nie zawiesił. "Decyzja w sprawie ewentualnego zawieszenia Pawła Cibickiego przez PZPN, wbrew temu co pojawiło się na wielu portalach, jeszcze nie zapadła. Federacja (PZPN) analizuje stan prawny, i zgodnie z informacją Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawi swoją decyzję w najbliższym czasie" - napisał Mroczek.