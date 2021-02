Krystian Bielik zamieścił łamiący serce wpis. "Jestem całkowicie zdruzgotany"

Krystian Bielik napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych wiadomość, w której odniósł się do kolejnej ciężkiej kontuzji, która wykluczy go z gry na wiele miesięcy. - Jestem całkowicie zdruzgotany, że uszkodziłem więzadło krzyżowe w moim prawym kolanie, co oznacza, że ominie mnie reszta sezonu - napisał piłkarz Derby County na Instagramie.

