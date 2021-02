Robert Lewandowski zabrał do swojego łóżka kolejne nagrody. Po chwili się poprawił

Robert Lewandowski jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. W ostatnim roku wyjątkowo często miał okazję chwalić się swoimi osiągnięciami. Ogromną popularnością cieszyło się zdjęcie, które umieścił na Instagramie po zwycięskim finale Ligi Mistrzów. Na fotografii kapitan reprezentacji Polski z uśmiechem na ustach leży w łóżku wraz z trofeum za wygranie tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski coraz bliżej rekordu Muellera! Gol i asysta Polaka [ELEVEN SPORTS]

W sylwestra Lewandowski postanowił zaktualizować zdjęcie i tym razem w jego sypialni znalazł się nie tylko puchar za zdobycie Ligi Mistrzów, ale wszystkie inne trofea, jakie udało mu się zdobyć, m.in. nagroda The Best FIFA 2020 czy patera mistrzowska za wygranie mistrzostwa Niemiec.

Lewandowski po raz pierwszy skomentował zwolnienie Brzęczka. "Nie oszukujmy się"

Kolejne wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego

Nowy rok nie zakończył świetnej passy Polaka, czym napastnik Bayernu nie omieszkał pochwalić się w swoich mediach społecznościowych. - Jeszcze raz dziękuję za ten wielki zaszczyt i mogę potwierdzić, że nagrody już są w moim łóżku. To znaczy w moim domu - żartował Polak. Dwie statuetki, które widzimy na zdjęciu to nagrody od Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. IFFHS niedawno przyznało mu tytuł piłkarza roku i najlepszego strzelca 2020 r.

Lewandowski w 2020 r. zdobył 47 bramek w 42 meczach. Z Bayernem zdobył potrójną koronę, a on sam otrzymał nagrodę The Best FIFA 2020 dla najlepszego piłkarza na świecie.

Lewandowski i spółka bohaterami serialu. Kapitalne wieści dla kibiców Bayernu