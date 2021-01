Awantura tuż przed decydującym golem w finale Copa Libertadores. Dziwna decyzja [WIDEO]

Powiedzieć, że finał na Maracanie był widowiskiem bardzo przeciętnym, to jak nic nie powiedzieć. Mecz trwał w sumie 113 minut, a oba zespoły oddały w nim w sumie zaledwie 14 strzałów, z czego tylko 3 celne! Na boisku nie działo się praktycznie nic, co dobitnie widać również na skrócie zaprezentowanym przez oficjalny kanał rozgrywek.

Raz a dobrze

Triumfatorzy z Palmeiras z pierwszym uderzeniem w światło bramki Johna zwlekali aż do 99. minuty, ale można powiedzieć, że zrobili to "raz a dobrze", bo był to zarazem cios na wagę końcowej wygranej. Po dośrodkowaniu Roniego z głębi pola precyzyjnym strzałem głową popisał się rezerwowy w tym spotkaniu Breno Lopes. Bramkarz Santosu, jak przez cały mecz się praktycznie nie wybrudził, tak i tym razem pozostał bez interwencji, bo jedynie odprowadził piłkę wzrokiem do siatki.

Świętowanie tego trafienia trwało dłużej niż gra w piłkę po wznowieniu spotkania. Santos nie miał czasu już na przeprowadzenie choćby jednej ciekawej akcji, ale skoro się nie udawało to przez 100 minut, to i szanse na to w ostatnich sekundach były niewielkie.

Jesus vs Neymar

Pojedynek Palmeirasu z Santosem miał miejsce w sobotni wieczór również na kanałach instagramowych dwóch gwiazd reprezentacji Brazylii i byłych zawodników tych klubów. W "starciu" wychowanego w Santosie Neymara i byłego piłkarza Palmeiras Gabriela Jesusa powody do świętowania miał napastnik Manchesteru City.

Gabriel Jesus i Neymar, Copa Libertadores Screen - Instagram

Jesus z Palmeiras zdobywał mistrzostwo i puchar Brazylii. To właśnie z tego klubu trafił do Anglii za 33 miliony euro w styczniu 2017 roku, tuż po zdobyciu tytułu mistrzowskiego w "Kraju Kawy". Jeszcze będąc nastolatkiem, zdołał rozegrać dla tego klubu 83 mecze, w których strzelił 28 goli.

Neymar z kolei mistrzostwa kraju z Santosem nie zdobył, ale przed transferem do Barcelony w 2013 roku zdążył zwyciężyć w Copa Libertadores. Po debiucie w wieku 17 lat błyskawicznie stał się kluczowym graczem Santosu i przez 4,5 roku gry w pierwszej drużynie swojego macierzystego klubu rozegrał w jego barwach 225 meczów, w których aż 136 razy trafiał do siatki.

Palmeiras jak Liverpool i Chelsea

57-letni trener Santosu Cuca jest szkoleniowcem, który wygrywał mistrzostwo Brazylii z Palmeiras w 2016 roku, gdy zawodnikiem tego klubu był wspomniany Gabriel Jesus. Charyzmatyczny szkoleniowiec nie dotrwał jednak do końcowego gwizdka arbitra, gdyż został przez niego wyrzucony za swoje starcie z Marcosem Rochą. Po chwili doszło do sporej awantury i przepychanek między piłkarzami obu klubów, ale na trybuny wyleciał tylko Cuca. Trener Santosu mógł być mocno zdziwiony taką decyzją sędziego.

Już z trybun obserwował zwycięskiego gola i świętowanie zdobycie trofeum przez swój były klub, obecnie prowadzony przez Portugalczyka Abela Ferreirę, który jeszcze kilka miesięcy temu był trenerem PAOK-u Saloniki z polskim napastnikiem Karolem Świderskim.

Paradoksem w tym wszystkim jest fakt, iż "Wielcy Zieloni", dziesięciokrotni mistrzowie Brazylii (m.in. w 2016 i 2018 roku), zostali najlepszym zespołem w Ameryce Południowej w swoim pierwszym od 5 lat sezonie, w którym najprawdopodobniej nie znajdą się na podium brazylijskiej Serie A. W swojej lidze zajmują oni bowiem dopiero piąte miejsce. W podobnych okolicznościach w Europie Ligę Mistrzów wygrywał w 2005 roku piąty w Anglii Liverpool, a także siedem lat później szósta Chelsea, które w pucharach skutecznie powetowały sobie nieudany sezon ligowy.

Palmeiras po raz drugi w swojej historii sięgnęło po Copa Libertadores. Po raz pierwszy triumfowało w tych rozgrywkach w 1999 roku, gdy jego trenerem był późniejszy mistrz świata z Brazylią Luiz Felipe Scolari.